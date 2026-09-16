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Andre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Andre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) виниловая пластинка

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Andre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) - фото 1
Andre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) - фото 2
Andre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
ANDRE CLUYTENS
Альбом (сингл)
Faure: Requiem
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) - фото 1
  • Andre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) - фото 2
  • Andre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 000 руб. 
Начислим 422 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733463
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Andre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) виниловая пластинка
13 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Esoteric Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Esoteric
Barcode
[4907034225620]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
ANDRE CLUYTENS
Альбом (сингл)
Faure: Requiem
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Introit Et Kyrie, Offertorie, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei, Libera Me, In Paradisum
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introit Et Kyrie, Offertorie, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei, Libera Me, In Paradisum

Отзывы о товаре Andre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Esoteric Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Esoteric
Barcode
[4907034225620]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
ANDRE CLUYTENS
Альбом (сингл)
Faure: Requiem
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Introit Et Kyrie, Offertorie, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei, Libera Me, In Paradisum
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introit Et Kyrie, Offertorie, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei, Libera Me, In Paradisum
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) виниловая пластинка - купить по цене 13000 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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