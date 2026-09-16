Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 530 руб.
В наличии
Код товара: 706876
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка
Альбом, который был записан в 1959 году и выпущен в рамках серии Tone Poet от лейбла Blue Note Records. Этот релиз включает в себя живые записи с выступления в знаменитом джазовом клубе Five Spot Caf? в Нью-Йорке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Альбом, который был записан в 1959 году и выпущен в рамках серии Tone Poet от лейбла Blue Note Records. Этот релиз включает в себя живые записи с выступления в знаменитом джазовом клубе Five Spot Caf? в Нью-Йорке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - стоимость товара 12530 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка