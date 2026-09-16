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Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка

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Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 1
Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 2
Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 3
Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 4
Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 5
Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 6
Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 7
Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 8
Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 1
  • Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 2
  • Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 3
  • Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 4
  • Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 5
  • Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 6
  • Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 7
  • Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 8
  • Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 530 руб. 
Начислим 408 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706876
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка
12 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка

Альбом, который был записан в 1959 году и выпущен в рамках серии Tone Poet от лейбла Blue Note Records. Этот релиз включает в себя живые записи с выступления в знаменитом джазовом клубе Five Spot Caf? в Нью-Йорке.

Отзывы о товаре Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Альбом, который был записан в 1959 году и выпущен в рамках серии Tone Poet от лейбла Blue Note Records. Этот релиз включает в себя живые записи с выступления в знаменитом джазовом клубе Five Spot Caf? в Нью-Йорке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Burrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The Complete Masters (Analogue, Tone Poet) (0602475022817) виниловая пластинка - стоимость товара 12530 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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