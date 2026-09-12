0602458645927, Rollins, Sonny, Complete Night At The Village Vanguard: The Compl виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665394
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0602458645927, Rollins, Sonny, Complete Night At The Village Vanguard: The Compl виниловая пластинка
Погрузитесь в мир джазовой музыки с виниловой пластинкой Sonny Rollins A Night At The Village Vanguard - The Complete Masters. Этот трехдисковый моно-альбом позволит вам окунуться в неповторимую атмосферу выступлений Сонни Роллинза на знаменитой сцене Village Vanguard. Это уникальное издание представляет полное мастерство музыканта в живом исполнении, запечатленное на виниле. Готовы купить виниловую пластинку и ощутить все великолепие джазового искусства, воплощенного в этом альбомеx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Погрузитесь в мир джазовой музыки с виниловой пластинкой Sonny Rollins A Night At The Village Vanguard - The Complete Masters. Этот трехдисковый моно-альбом позволит вам окунуться в неповторимую атмосферу выступлений Сонни Роллинза на знаменитой сцене Village Vanguard. Это уникальное издание представляет полное мастерство музыканта в живом исполнении, запечатленное на виниле. Готовы купить виниловую пластинку и ощутить все великолепие джазового искусства, воплощенного в этом альбомеx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0602458645927, Rollins, Sonny, Complete Night At The Village Vanguard: The Compl виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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