Cher - It's A Man's World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cher - It's A Man's World (Box) (coloured) (5054197202506) виниловая пластинка
Альбом Its a Mans World достиг десятки лучших и золотого статуса в Великобритании и включал синглы Walking in Memphis, One by One, Not Enough Love in the World, The Sun Aint Gonna Shine Anymore и Paradise Is Here. В поддержку альбома было выпущено множество ремиксов на синглы, подборка которых впервые включена в делюкс-издания. Если бы вы спросили поклонников Шер об их любимых альбомах этой иконы, то довольно быстро разговор зашел бы о Its a Mans World, ее альбоме, вышедшем в 1995 году и также получившем высокую оценку критиков. Шер записала Its a Mans Worldx в Лондоне. Англия стала одним из самых успешных рынков для альбома, который вошел в десятку лучших и получил золотой статус. Альбом породил несколько синглов: Walking In Memphisx, One By One, Not Enough Love In the Worldx, The Sun Aint Gonna Shine Anymorex и Paradise Is Here. Хосе Промис из AllMusic в своей рецензии назвал альбом одной из лучших работ певца, а также одной из самых забытых и недооцененных. Лимитированный виниловый бокс-сет включает в себя двухдисковый комплект оригинального альбома, ремастированный из лучших доступных источников, а также двойной альбом ремиксов и две уникальные пронумерованные литографии. Данное переиздание содержит оригинальную британскую версию с 14 треками. Эксклюзивная пронумерованная литография размером 12x12 для широкой розничной продажи.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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