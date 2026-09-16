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Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) виниловая пластинка

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Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) - фото 1
Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) - фото 2
Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) - фото 3
Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) - фото 4
Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) - фото 5
Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) - фото 6
Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jazz At The Pawnshop
Альбом (сингл)
Late Night New Unreleased Tapes
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) - фото 1
  • Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) - фото 2
  • Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) - фото 3
  • Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) - фото 4
  • Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) - фото 5
  • Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) - фото 6
  • Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 000 руб. 
Начислим 422 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733633
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) виниловая пластинка
13 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765868935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jazz At The Pawnshop
Альбом (сингл)
Late Night New Unreleased Tapes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Frenesi, Gubben Och Kallingen (Alternative Take), Jeep’s Blues, High Life, Mood Indigo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Jazz At The Pawnshop / Late Night New Unreleased Tapes (2xHD Deluxe Series) (2LP) предлагает слушателям уникальную возможность насладиться живым джазовым звучанием, записанным в непринужденной атмосфере. Этот альбом погружает вас в мир незабываемых музыкальных моментов, сохраняя тепло и искренность исполнения. Сочетание мастерства музыкантов и высококачественной записи делает его настоящей находкой для ценителей жанра. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и откройте для себя магию ночного джаза.

Отзывы о товаре Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765868935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jazz At The Pawnshop
Альбом (сингл)
Late Night New Unreleased Tapes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Frenesi, Gubben Och Kallingen (Alternative Take), Jeep’s Blues, High Life, Mood Indigo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Jazz At The Pawnshop / Late Night New Unreleased Tapes (2xHD Deluxe Series) (2LP) предлагает слушателям уникальную возможность насладиться живым джазовым звучанием, записанным в непринужденной атмосфере. Этот альбом погружает вас в мир незабываемых музыкальных моментов, сохраняя тепло и искренность исполнения. Сочетание мастерства музыкантов и высококачественной записи делает его настоящей находкой для ценителей жанра. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и откройте для себя магию ночного джаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) виниловая пластинка - стоимость товара 13000 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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