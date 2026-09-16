Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jazz At The Pawnshop
Альбом (сингл)
Late Night New Unreleased Tapes
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 000 руб.
В наличии
Код товара: 733633
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 000 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765868935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jazz At The Pawnshop
Альбом (сингл)
Late Night New Unreleased Tapes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Frenesi, Gubben Och Kallingen (Alternative Take), Jeep’s Blues, High Life, Mood Indigo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Jazz At The Pawnshop / Late Night New Unreleased Tapes (2xHD Deluxe Series) (2LP) предлагает слушателям уникальную возможность насладиться живым джазовым звучанием, записанным в непринужденной атмосфере. Этот альбом погружает вас в мир незабываемых музыкальных моментов, сохраняя тепло и искренность исполнения. Сочетание мастерства музыкантов и высококачественной записи делает его настоящей находкой для ценителей жанра. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и откройте для себя магию ночного джаза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 530 руб.3133 руб. в СплитBurrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The C...
-
В наличииЦена 12 650 руб.3163 руб. в СплитCharles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пл...
-
В наличииЦена 12 760 руб.3190 руб. в СплитAlison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 12 760 руб.3190 руб. в СплитKenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Boh...
-
В наличииЦена 12 880 руб.3220 руб. в СплитJohn Prine - The Asylum Albums (Box) (0603497862597) виниловая п...
-
В наличииЦена 12 880 руб.3220 руб. в СплитYes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитVarious Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) ...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в Сплит0632726369194, Jazz At The Pawnshop, Jazz At The Pawnshop (Analo...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитAndre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) винил...
-
В наличииЦена 13 120 руб.3280 руб. в СплитOST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (colo...
-
В наличииЦена 13 120 руб.3280 руб. в СплитCher - It's A Man's World (Box) (coloured) (5054197202506) винил...
-
В наличииЦена 13 120 руб.3280 руб. в СплитThe Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765868935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jazz At The Pawnshop
Альбом (сингл)
Late Night New Unreleased Tapes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Frenesi, Gubben Och Kallingen (Alternative Take), Jeep’s Blues, High Life, Mood Indigo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Jazz At The Pawnshop / Late Night New Unreleased Tapes (2xHD Deluxe Series) (2LP) предлагает слушателям уникальную возможность насладиться живым джазовым звучанием, записанным в непринужденной атмосфере. Этот альбом погружает вас в мир незабываемых музыкальных моментов, сохраняя тепло и искренность исполнения. Сочетание мастерства музыкантов и высококачественной записи делает его настоящей находкой для ценителей жанра. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и откройте для себя магию ночного джаза.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) виниловая пластинка - стоимость товара 13000 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue) (0762765868935) виниловая пластинка