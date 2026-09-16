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Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка

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Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 1
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 2
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 3
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 4
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 5
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 6
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 7
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 8
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 9
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 10
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 11
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 12
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 13
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Krauss
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 1
  • Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 2
  • Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 3
  • Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 4
  • Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 5
  • Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 6
  • Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 7
  • Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 8
  • Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 9
  • Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 10
  • Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 11
  • Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 12
  • Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 13
  • Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб. 
Начислим 414 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722089
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка
12 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072721272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Krauss
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Кантри
Трек-лист
Let Me Touch You For Awhile, Choctaw Hayride, The Lucky One, Baby, Now That I've Found You, Bright Sunny South, Every Time You Say Goodbye, Tiny Broken Heart, Cluck Old Hen, Stay, Broadway, Ghost In This House, Forget About It, Faraway Land, A Tribute To Peador O'Donnell/Monkey Let The Hogs Out, The Boy Who Wouldn't Hoe Corn, Take Me For Longing, A Man Of Constant Sorrow, Maybe, We Hide & Seek, But You Know I Love You, All, New Favorite, Oh, Atlanta, Down To The River To Pray, There Is A Reason
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let Me Touch You For Awhile, Choctaw Hayride, The Lucky One, Baby, Now That I've Found You, Bright Sunny South, Every Time You Say Goodbye, Tiny Broken Heart, Cluck Old Hen, Stay, Broadway, Ghost In This House, Forget About It, Faraway Land, A Tribute To Peador O'Donnell/Monkey Let The Hogs Out, The Boy Who Wouldn't Hoe Corn, Take Me For Longing, A Man Of Constant Sorrow, Maybe, We Hide & Seek, But You Know I Love You, All, New Favorite, Oh, Atlanta, Down To The River To Pray, There Is A Reason

Отзывы о товаре Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072721272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Krauss
Альбом (сингл)
LIVE
Жанр
Кантри
Трек-лист
Let Me Touch You For Awhile, Choctaw Hayride, The Lucky One, Baby, Now That I've Found You, Bright Sunny South, Every Time You Say Goodbye, Tiny Broken Heart, Cluck Old Hen, Stay, Broadway, Ghost In This House, Forget About It, Faraway Land, A Tribute To Peador O'Donnell/Monkey Let The Hogs Out, The Boy Who Wouldn't Hoe Corn, Take Me For Longing, A Man Of Constant Sorrow, Maybe, We Hide & Seek, But You Know I Love You, All, New Favorite, Oh, Atlanta, Down To The River To Pray, There Is A Reason
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Let Me Touch You For Awhile, Choctaw Hayride, The Lucky One, Baby, Now That I've Found You, Bright Sunny South, Every Time You Say Goodbye, Tiny Broken Heart, Cluck Old Hen, Stay, Broadway, Ghost In This House, Forget About It, Faraway Land, A Tribute To Peador O'Donnell/Monkey Let The Hogs Out, The Boy Who Wouldn't Hoe Corn, Take Me For Longing, A Man Of Constant Sorrow, Maybe, We Hide & Seek, But You Know I Love You, All, New Favorite, Oh, Atlanta, Down To The River To Pray, There Is A Reason
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 12760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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