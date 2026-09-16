Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Modern Cool
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб.
В наличии
Код товара: 733499
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 120 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Modern Cool
Жанр
Jazz
Трек-лист
Touch Of Trash, Winter, Let It Rain, Company, Silent Partner, Light My Fire, You & The Night & The Music, Love, Put On Your Faces, She's A Lady, Constantinople, Postmodern Blues, Let It Rain - Vamp
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) виниловая пластинка
Альбом Патрисии Барбер "Modern Cool" принес ей успех у широкой публики, чему способствовало ее классическое исполнение песни The Doors "Light My Fire". В рамках тура в поддержку этого альбома Барбер исполняла отрывки из него во время четырехдневного выступления в Jazz Standard в Нью-Йорке. Там ее услышал Брюс Лундвалл из Blue Note Records, что привело к череде популярных записей Барбер на лейблах Premonition и Blue Note, мировым турне и безоговорочному признанию критиков, на котором Барбер никогда не останавливалась. Потрясающе детальная, натуралистичная запись Джима Андерсона быстро превратила этот альбом в классику для аудиофилов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 530 руб.3133 руб. в СплитBurrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The C...
-
В наличииЦена 12 650 руб.3163 руб. в СплитCharles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пл...
-
В наличииЦена 12 760 руб.3190 руб. в СплитAlison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 12 760 руб.3190 руб. в СплитKenny Dorham - The Complete Round About Midnight At The Cafe Boh...
-
В наличииЦена 12 880 руб.3220 руб. в СплитJohn Prine - The Asylum Albums (Box) (0603497862597) виниловая п...
-
В наличииЦена 12 880 руб.3220 руб. в СплитYes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитVarious Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) ...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитJazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в Сплит0632726369194, Jazz At The Pawnshop, Jazz At The Pawnshop (Analo...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитAndre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) винил...
-
В наличииЦена 13 120 руб.3280 руб. в СплитOST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (colo...
-
В наличииЦена 13 120 руб.3280 руб. в СплитCher - It's A Man's World (Box) (coloured) (5054197202506) винил...
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Modern Cool
Жанр
Jazz
Трек-лист
Touch Of Trash, Winter, Let It Rain, Company, Silent Partner, Light My Fire, You & The Night & The Music, Love, Put On Your Faces, She's A Lady, Constantinople, Postmodern Blues, Let It Rain - Vamp
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом Патрисии Барбер "Modern Cool" принес ей успех у широкой публики, чему способствовало ее классическое исполнение песни The Doors "Light My Fire". В рамках тура в поддержку этого альбома Барбер исполняла отрывки из него во время четырехдневного выступления в Jazz Standard в Нью-Йорке. Там ее услышал Брюс Лундвалл из Blue Note Records, что привело к череде популярных записей Барбер на лейблах Premonition и Blue Note, мировым турне и безоговорочному признанию критиков, на котором Барбер никогда не останавливалась. Потрясающе детальная, натуралистичная запись Джима Андерсона быстро превратила этот альбом в классику для аудиофилов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 13120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) виниловая пластинка