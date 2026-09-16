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Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) виниловая пластинка

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Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 1
Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 2
Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 3
Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 4
Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 5
Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 6
Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 7
Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Modern Cool
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 1
  • Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 2
  • Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 3
  • Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 4
  • Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 5
  • Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 6
  • Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 7
  • Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб. 
Начислим 426 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733499
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) виниловая пластинка
13 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Modern Cool
Жанр
Jazz
Трек-лист
Touch Of Trash, Winter, Let It Rain, Company, Silent Partner, Light My Fire, You & The Night & The Music, Love, Put On Your Faces, She's A Lady, Constantinople, Postmodern Blues, Let It Rain - Vamp
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) виниловая пластинка

Альбом Патрисии Барбер "Modern Cool" принес ей успех у широкой публики, чему способствовало ее классическое исполнение песни The Doors "Light My Fire". В рамках тура в поддержку этого альбома Барбер исполняла отрывки из него во время четырехдневного выступления в Jazz Standard в Нью-Йорке. Там ее услышал Брюс Лундвалл из Blue Note Records, что привело к череде популярных записей Барбер на лейблах Premonition и Blue Note, мировым турне и безоговорочному признанию критиков, на котором Барбер никогда не останавливалась. Потрясающе детальная, натуралистичная запись Джима Андерсона быстро превратила этот альбом в классику для аудиофилов.

Отзывы о товаре Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Modern Cool
Жанр
Jazz
Трек-лист
Touch Of Trash, Winter, Let It Rain, Company, Silent Partner, Light My Fire, You & The Night & The Music, Love, Put On Your Faces, She's A Lady, Constantinople, Postmodern Blues, Let It Rain - Vamp
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Патрисии Барбер "Modern Cool" принес ей успех у широкой публики, чему способствовало ее классическое исполнение песни The Doors "Light My Fire". В рамках тура в поддержку этого альбома Барбер исполняла отрывки из него во время четырехдневного выступления в Jazz Standard в Нью-Йорке. Там ее услышал Брюс Лундвалл из Blue Note Records, что привело к череде популярных записей Барбер на лейблах Premonition и Blue Note, мировым турне и безоговорочному признанию критиков, на котором Барбер никогда не останавливалась. Потрясающе детальная, натуралистичная запись Джима Андерсона быстро превратила этот альбом в классику для аудиофилов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Patricia Barber - Modern Cool (Audiophile) (0856276002916) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 13120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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