Charles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Charles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пластинка
Trio Of Trios - бокс-сет американского джазового музыканта Чарльза Ллойда, выпущенный в 2022 году, в который вошли три альбома, записанные тремя составами его трио. Первый альбом - Chapel при участии Билла Фризелла (гитара) и Томаса Моргана (бас), второй - Ocean при участии Джеральда Клейтона (пианино) и Энтони Уилсона (гитара) и третий - Sacred Thread при участии Закира Хуссейна (тенор саксофон, альто флейта, тарагот) и Джулиана Лейджа (гитара). Издание от Blue Note года в бок-сете, диски в разворотных конвертах. Чарльз Ллойд - американский джазовый музыкант из Мемфиса, штат Теннеси. Играет в основном на тенор-саксафоне, также владеет альто-саксофоном и венгерским язычковым инструментом тараготом. Имеет репутацию легенды джаза, начав музыкальную карьеру ещё в 60-е годы и продолжая её в новом столетии. В дискографии Чарльза Ллойда с 1964 года более 45 пластинок как сольного исполнителя и ещё больше как музыканта в составе джаз бэндов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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