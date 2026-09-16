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Guo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) (4893524300741) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Guo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) (4893524300741) виниловая пластинка

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Guo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) (4893524300741) виниловая пластинка - фото 1
Guo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) (4893524300741) виниловая пластинка - фото 2
Guo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) (4893524300741) виниловая пластинка - фото 3
Guo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) (4893524300741) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Guo Ya-zhi
Альбом (сингл)
Sorrow Of The River
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Guo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) (4893524300741) виниловая пластинка - фото 1
  • Guo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) (4893524300741) виниловая пластинка - фото 2
  • Guo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) (4893524300741) виниловая пластинка - фото 3
  • Guo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) (4893524300741) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб. 
Начислим 426 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715949
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Guo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) (4893524300741) виниловая пластинка
13 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Modern
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Modern
Barcode
[4893524300741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Guo Ya-zhi
Альбом (сингл)
Sorrow Of The River
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
The Marriage Journey, Sorrow of the River, Birds Pay Tribute to the Phoenix, Love For My Homeland, Sailing at Night, Reflection of Moon Upon Er Quan, Three Variations on Yang Guan, Chit Chat, Lovers Lingering
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Guo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) (4893524300741) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Marriage Journey, Sorrow of the River, Birds Pay Tribute to the Phoenix, Love For My Homeland, Sailing at Night, Reflection of Moon Upon Er Quan, Three Variations on Yang Guan, Chit Chat, Lovers Lingering



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Guo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) (4893524300741) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Modern
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Modern
Barcode
[4893524300741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Guo Ya-zhi
Альбом (сингл)
Sorrow Of The River
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
The Marriage Journey, Sorrow of the River, Birds Pay Tribute to the Phoenix, Love For My Homeland, Sailing at Night, Reflection of Moon Upon Er Quan, Three Variations on Yang Guan, Chit Chat, Lovers Lingering
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Marriage Journey, Sorrow of the River, Birds Pay Tribute to the Phoenix, Love For My Homeland, Sailing at Night, Reflection of Moon Upon Er Quan, Three Variations on Yang Guan, Chit Chat, Lovers Lingering


Теги товара: Limited Edition
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Guo Ya-zhi - Sorrow Of The River (Audiophile One-Step Pressing) (4893524300741) виниловая пластинка - стоимость товара 13120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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