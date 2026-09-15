Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.2 (Analogue) (0632726462178) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Audiophile Analog Collection Vol. 2
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652497
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0632726462178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Audiophile Analog Collection Vol. 2
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lights of Barcelona, Libertango, Route 66, Seven Last Words Of Christ - Intro., Song For My Father, Alle, Psallite Cum, Laya. (FACD 015), Le Violette, Echanges Synaptiques Interdits - Intro, Echanges Synaptiques Interdits, Musicus Percussion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.2 (Analogue) (0632726462178) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lights of Barcelona, Libertango, Route 66, Seven Last Words Of Christ - Intro., Song For My Father, Alle, Psallite Cum, Laya. (FACD 015), Le Violette, Echanges Synaptiques Interdits - Intro, Echanges Synaptiques Interdits, Musicus Percussion #3
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 530 руб.3133 руб. в СплитBurrell Kenny; Art Blakey - On View At The Five Spot Cafe: The C...
-
В наличииЦена 12 650 руб.3163 руб. в СплитCharles Lloyd - Trio Of Trios (Box) (0602445545209) виниловая пл...
-
В наличииЦена 12 760 руб.3190 руб. в СплитAlison Krauss - Live (0888072721272) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 12 880 руб.3220 руб. в СплитJohn Prine - The Asylum Albums (Box) (0603497862597) виниловая п...
-
В наличииЦена 12 880 руб.3220 руб. в СплитYes - Aurora - deluxe (coloured) (0199584183015) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитVarious Artists - Audiophile Analog Collection Vol.1 (Analogue) ...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитJazz At The Pawnshop - Late Night New Unreleased Tapes (Analogue...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в Сплит0632726369194, Jazz At The Pawnshop, Jazz At The Pawnshop (Analo...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитAndre Cluytens - Faure: Requiem (Analogue) (4907034225620) винил...
-
В наличииЦена 13 120 руб.3280 руб. в СплитOST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (colo...
-
В наличииЦена 13 120 руб.3280 руб. в СплитCher - It's A Man's World (Box) (coloured) (5054197202506) винил...
-
В наличииЦена 13 120 руб.3280 руб. в СплитThe Beatles - Anthology 4 (0602478084911) виниловая пластинка
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0632726462178]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Audiophile Analog Collection Vol. 2
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lights of Barcelona, Libertango, Route 66, Seven Last Words Of Christ - Intro., Song For My Father, Alle, Psallite Cum, Laya. (FACD 015), Le Violette, Echanges Synaptiques Interdits - Intro, Echanges Synaptiques Interdits, Musicus Percussion
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Lights of Barcelona, Libertango, Route 66, Seven Last Words Of Christ - Intro., Song For My Father, Alle, Psallite Cum, Laya. (FACD 015), Le Violette, Echanges Synaptiques Interdits - Intro, Echanges Synaptiques Interdits, Musicus Percussion #3
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.2 (Analogue) (0632726462178) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.2 (Analogue) (0632726462178) виниловая пластинка