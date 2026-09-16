Top.Mail.Ru
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 1
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 2
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 3
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 4
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 5
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 6
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 7
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 8
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 9
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 10
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 11
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 12
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 13
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 14
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 15
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Superman: The Movie Soundtrack
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 12
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 13
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 14
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 15
  • OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб. 
Начислим 426 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707128
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка
13 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041489357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Superman: The Movie Soundtrack
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Theme From Superman (Main Title), The Planet Krypton, Destruction Of Krypton, The Trip To Earth, Growing Up Love Theme From Superman, Leaving Home, The Fortress Of Solitude, The Flying Sequence & Can You Read My Mind, Super Rescues, Lex Luthors Lair, Superfeats, The March Of The Villains, Chasing Rockets, Turning Back The World, End Title
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка

Один из самых культовых саундтреков всех времен: легендарная музыка Джона Уильямса к фильму «Супермен» (1978) режиссера Ричарда Доннера, первой из всех адаптаций Супермена. Лимитированный коллекционный бокс-сет, цветной винил + комикс. Немногие команды мечты из режиссеров и композиторов достигли визуального и акустического чуда, которое создали покойный Ричард Доннер и неподражаемый Джон Уильямс. Саундтрек к фильму «Супермен» от Mondo возвращается в коллекционной коробке с цветным винилом с легендарной музыкой Джона Уильямса и комиксом DC «Superman78», блестящим продолжением истории Роберта Вендитти, Вильфредо Торреса и Джорди Беллэра. В бокс-сет входит новая обложка с рисунками Джо Кинонеса и Паоло Риверы, которые также разработали новые обложки для Superman 78. Издание включает подробные аннотации Майкла Матессино и оригинальные иллюстрации от DKNG.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041489357]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Superman: The Movie Soundtrack
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Theme From Superman (Main Title), The Planet Krypton, Destruction Of Krypton, The Trip To Earth, Growing Up Love Theme From Superman, Leaving Home, The Fortress Of Solitude, The Flying Sequence & Can You Read My Mind, Super Rescues, Lex Luthors Lair, Superfeats, The March Of The Villains, Chasing Rockets, Turning Back The World, End Title
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Один из самых культовых саундтреков всех времен: легендарная музыка Джона Уильямса к фильму «Супермен» (1978) режиссера Ричарда Доннера, первой из всех адаптаций Супермена. Лимитированный коллекционный бокс-сет, цветной винил + комикс. Немногие команды мечты из режиссеров и композиторов достигли визуального и акустического чуда, которое создали покойный Ричард Доннер и неподражаемый Джон Уильямс. Саундтрек к фильму «Супермен» от Mondo возвращается в коллекционной коробке с цветным винилом с легендарной музыкой Джона Уильямса и комиксом DC «Superman78», блестящим продолжением истории Роберта Вендитти, Вильфредо Торреса и Джорди Беллэра. В бокс-сет входит новая обложка с рисунками Джо Кинонеса и Паоло Риверы, которые также разработали новые обложки для Superman 78. Издание включает подробные аннотации Майкла Матессино и оригинальные иллюстрации от DKNG.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка - купить по цене 13120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...