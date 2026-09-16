OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Superman: The Movie Soundtrack (John Williams) (Box) (coloured) (0810041489357) виниловая пластинка
Один из самых культовых саундтреков всех времен: легендарная музыка Джона Уильямса к фильму «Супермен» (1978) режиссера Ричарда Доннера, первой из всех адаптаций Супермена. Лимитированный коллекционный бокс-сет, цветной винил + комикс. Немногие команды мечты из режиссеров и композиторов достигли визуального и акустического чуда, которое создали покойный Ричард Доннер и неподражаемый Джон Уильямс. Саундтрек к фильму «Супермен» от Mondo возвращается в коллекционной коробке с цветным винилом с легендарной музыкой Джона Уильямса и комиксом DC «Superman78», блестящим продолжением истории Роберта Вендитти, Вильфредо Торреса и Джорди Беллэра. В бокс-сет входит новая обложка с рисунками Джо Кинонеса и Паоло Риверы, которые также разработали новые обложки для Superman 78. Издание включает подробные аннотации Майкла Матессино и оригинальные иллюстрации от DKNG.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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