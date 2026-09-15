Top.Mail.Ru
Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка - фото 1
Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка - фото 2
Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка - фото 3
Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка - фото 4
Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка - фото 5
Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judee Sill
Альбом (сингл)
Judee Sill
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка - фото 1
  • Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка - фото 2
  • Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка - фото 3
  • Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка - фото 4
  • Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка - фото 5
  • Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 470 руб. 
Начислим 436 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка
13 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0707129301406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judee Sill
Альбом (сингл)
Judee Sill
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Crayon Angels, The Phantom Cowboy, The Archetypal Man, The Lamb Ran Away With The Crown, Lady-O, Jesus Was A Cross Maker, Ridge Rider, My Man On Love, Lopin Along Thru The Cosmos, Enchanted Sky Machines, Abracadabra
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Crayon Angels, The Phantom Cowboy, The Archetypal Man, The Lamb Ran Away With The Crown, Lady-O, Jesus Was A Cross Maker, Ridge Rider, My Man On Love, Lopin Along Thru The Cosmos, Enchanted Sky Machines, Abracadabra

Отзывы о товаре Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Intervention Records
Barcode
[0707129301406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Judee Sill
Альбом (сингл)
Judee Sill
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Crayon Angels, The Phantom Cowboy, The Archetypal Man, The Lamb Ran Away With The Crown, Lady-O, Jesus Was A Cross Maker, Ridge Rider, My Man On Love, Lopin Along Thru The Cosmos, Enchanted Sky Machines, Abracadabra
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Crayon Angels, The Phantom Cowboy, The Archetypal Man, The Lamb Ran Away With The Crown, Lady-O, Jesus Was A Cross Maker, Ridge Rider, My Man On Love, Lopin Along Thru The Cosmos, Enchanted Sky Machines, Abracadabra
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Judee Sill - Judee Sill (Analogue) (0707129301406) виниловая пластинка - стоимость товара 13470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...