Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.4
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 290 руб.
В наличии
Код товара: 718219
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Загружаем...
14 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.4
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка
18+ СОДЕРЖИТСЯ МАТЕРИАЛ, ПРОИЗВЕДЁННЫЙ И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЁННЫЙ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ В Собрание естественных альбомов том 4 группы Аквариум входят альбомы: Аквариум - Кострома Mon Amour Аквариум - Снежный Лев Аквариум - Гиперборея Аквариум - Пески Петербурга Аквариум - Навигатор
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.4
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Франция
18+ СОДЕРЖИТСЯ МАТЕРИАЛ, ПРОИЗВЕДЁННЫЙ И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЁННЫЙ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ В Собрание естественных альбомов том 4 группы Аквариум входят альбомы: Аквариум - Кострома Mon Amour Аквариум - Снежный Лев Аквариум - Гиперборея Аквариум - Пески Петербурга Аквариум - Навигатор
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Купить Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка - по цене 14290 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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