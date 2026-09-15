Paul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) виниловая пластинка

Трек-лист

McCartney I - Side A The Lovely Linda, That Would Be Something, Valentine Day, Every Night, Hot As Sun / Glasses, Junk, Man We Was Lonely, McCartney I - Side B Oo You, Momma Miss America, Teddy Boy, Singalong Junk, Maybe Im Amazed, Kreen-Akrore, McCartney II - Side A Coming Up, Temporary Secretary, On The Way, Waterfalls, Nobody Knows, McCartney II - Side B Front Parlour, Summers Day Song, Frozen Jap, Bogey Music, Darkroom, One Of These Days, McCartney III - Side A Long Tailed Winter Bird, Find