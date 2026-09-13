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Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка

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Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 4
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 5
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 6
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 7
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 8
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 9
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 10
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 11
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 12
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 13
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 14
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 15
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 16
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 17
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 18
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 19
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 20
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 21
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 22
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 23
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 24
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 25
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 26
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 27
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 28
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 29
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 30
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 31
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 32
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 33
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 34
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 35
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 36
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 37
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 38
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 39
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 40
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 41
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 42
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 43
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 44
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 45
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 46
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.1
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 4
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 5
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 6
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 7
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 8
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 9
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 10
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 11
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 12
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 13
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 14
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 15
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 16
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 17
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 18
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 19
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 20
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 21
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 22
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 23
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 24
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 25
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 26
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 27
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 28
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 29
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 30
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 31
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 32
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 33
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 34
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 35
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 36
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 37
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 38
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 39
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 40
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 41
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 42
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 43
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 44
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 45
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 46
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото 47
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718427
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Железнодорожная Вода, Герои Рок-н-ролла (Молодая Шпана), Гость, Странные Объекты Между Светом И Звуком, Электрический Пес, Все Что Я Хочу, Чай, Плоскость, Рутман, В Подобную Ночь, Единственный Дом (Джа Даст Нам Все), Река, Корнелий Шнапс, Поручик Иванов, Марш, Козлодоев, Поэзия, Два Тракториста, Мочалкин Блюз, Хорал, Крюкообразность, Матрос, Миша Из Города Скрипящих Статуй, Гиневер, Начальник Фарфоровой Башни, У Императора Нерона, Мой Муравей, Сергей Ильич (Песня для МБ), Герои, Марина, -30°, Ар
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Собрание Естественных Альбомов
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка

18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Записанные в 1981-1982 гг., они напечатаны в Германии на тяжелом (180 граммов) аудиофильском виниле в оригинальном оформлении, с уникальными фотографиями. Все фонограммы прошли тщательную реставрацию и мастеринг специально для аналоговых пластинок и максимально приближают слушателя к подлинному, настоящему звучанию классических альбомов группы – именно такому, которое и хотели донести до нас музыканты группы.

Отзывы о товаре Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.1
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Железнодорожная Вода, Герои Рок-н-ролла (Молодая Шпана), Гость, Странные Объекты Между Светом И Звуком, Электрический Пес, Все Что Я Хочу, Чай, Плоскость, Рутман, В Подобную Ночь, Единственный Дом (Джа Даст Нам Все), Река, Корнелий Шнапс, Поручик Иванов, Марш, Козлодоев, Поэзия, Два Тракториста, Мочалкин Блюз, Хорал, Крюкообразность, Матрос, Миша Из Города Скрипящих Статуй, Гиневер, Начальник Фарфоровой Башни, У Императора Нерона, Мой Муравей, Сергей Ильич (Песня для МБ), Герои, Марина, -30°, Ар
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Собрание Естественных Альбомов
Страна производитель
Германия
Описание
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Записанные в 1981-1982 гг., они напечатаны в Германии на тяжелом (180 граммов) аудиофильском виниле в оригинальном оформлении, с уникальными фотографиями. Все фонограммы прошли тщательную реставрацию и мастеринг специально для аналоговых пластинок и максимально приближают слушателя к подлинному, настоящему звучанию классических альбомов группы – именно такому, которое и хотели донести до нас музыканты группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.1 (5Lp Box) (4640004136273) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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