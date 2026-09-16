Various Artists - Cocoon Compilation U (Box) (coloured) (4251804140614) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Cocoon Compilation U (Box) (coloured) (4251804140614) виниловая пластинка
Cocoon Compilation U — 21-й сборник знаменитой серии техно-компиляций от лейбла Cocoon Recordings, выпущенный в 2023 году. Лимитированный виниловый бокс-сет, фиолетовый винил Как всегда, подборка представляет собой «дух времени» современной электронной сцены, объединяя ветеранов жанра и новые имена. Открывает сборник ирландский проект New Jackson с треком «Acid Jackson» — это сферический микро-хаус с использованием вокодера и меланхоличных гармоний. Легендарный Ian Pooley представляет «DDG Talk», выполненный в стиле аналогового фанка с глубоким грувом. За более жесткое и прямолинейное звучание отвечают такие артисты, как Michael Klein («Time Warp») и Benjamin Damage («Light»). Экспериментальная часть сборника ключает в себя длинные, медитативные работы, такие как девятиминутный трек «Waiting» от Levon Vincent и «Cold Tunings» от Space Dimension Controller.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
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