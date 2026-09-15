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Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 5
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 6
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 7
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 8
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 9
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 10
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 11
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 12
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 13
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 14
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 15
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 16
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 17
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 18
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 19
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 20
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BLONDE ON BLONDE
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 7
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 8
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 9
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 10
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 11
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 12
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 13
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 14
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 15
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 16
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 17
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 18
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 19
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 20
  • Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 240 руб. 
Начислим 430 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642439
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка
13 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797450096]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BLONDE ON BLONDE
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка

Blonde on Blonde — седьмой альбом американского автора-исполнителя Боба Дилана. Выпущен в мае 1966 года на лейбле Columbia Records. Blonde on Blonde считается первым двойным альбомом в истории рок-музыки.

Отзывы о товаре Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797450096]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BLONDE ON BLONDE
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Blonde on Blonde — седьмой альбом американского автора-исполнителя Боба Дилана. Выпущен в мае 1966 года на лейбле Columbia Records. Blonde on Blonde считается первым двойным альбомом в истории рок-музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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