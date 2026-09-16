Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) виниловая пластинка
Ещё один год, ещё один мастерски составленный сборник от Cocoon Recordings. Мир продолжает вращаться, и вместе с ним расширяется вселенная Cocoon, вызывая тонкие, но убедительные изменения в звуковом ландшафте, которые продолжают захватывать и пленять воображение. Ветеран техно-музыки Стивен Браун ясно даёт понять, что серия сборников возвращается с триумфом, открывая её эпическим треком «Level Steps» — настоящим произведением искусства. Еще один тяжеловес выходит на сцену в лице Клода Вонстрока, который добавляет свою уникальную дерзость, используя свои фирменные ритмичные биты и странные, гипнотические звуки, борющиеся за доминирование в треке «Moody Fuse». Затем Денис Хорват замедляет темп в «Monomono», где пост-рейвовые абстракции и непослушные синтезаторные патчи сеют хаос, прежде чем трек наконец раскрывается во всей своей ужасающей красоте. Продолжая движение, сборник без промедления достигает кульминации, когда мы вступаем в техно-фазу путешествия. Особое место занимает трек от Даниэля Эвери, который еще больше подчеркивает его значимость среди густого леса звенящих мелодий и обжигающих электрических всплесков в «Your Future Looks Different In The Light», прежде чем метко названный «Subversive Elements» Йеруна Сёрча уводит нас все глубже и глубже, в матрицу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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