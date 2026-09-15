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Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка

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Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 1
Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 2
Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 3
Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 4
Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 5
Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 6
Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 7
Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 8
Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 9
Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
We Still Take You With Us: The Early Years
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 1
  • Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 2
  • Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 3
  • Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 4
  • Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 5
  • Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 6
  • Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 7
  • Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 8
  • Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 9
  • Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 650 руб. 
Начислим 472 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652219
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка
14 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
11 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629642419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
We Still Take You With Us: The Early Years
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Phantom Agony Adyta (The Neverending Embrace), Sensorium, Cry for the Moon (The Embrace That Smothers Part 4), Feint, Illusive Consensus, Facade of Reality (The Embrace That Smothers Part 5), Run for a Fall, Seif Al Din (The Embrace That Smothers Part 6), The Phantom Agony, Veniality, Triumph of Defeat, Feint (Piano Version), We Will Take You With Us Facade Of Reality (The Embrace That Smothers, Pt. V) (live), Sensorium (live), Illusive Consensus (live), Cry For The Moon (The Embrace That Sm
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х15
Вес, г.
300

Описание товара Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Phantom Agony Adyta (The Neverending Embrace), Sensorium, Cry for the Moon (The Embrace That Smothers Part 4), Feint, Illusive Consensus, Facade of Reality (The Embrace That Smothers Part 5), Run for a Fall, Seif Al Din (The Embrace That Smothers Part 6), The Phantom Agony, Veniality, Triumph of Defeat, Feint (Piano Version), We Will Take You With Us Facade Of Reality (The Embrace That Smothers, Pt. V) (live), Sensorium (live), Illusive Consensus (live), Cry For The Moon (The Embrace That Smothers, Pt. IV) (live), The Phantom Agony (live), Seif al Din (The Embrace That Smothers, Pt. VI) (live), Feint (live acoustic), Run For A Fall (live acoustic), Memory (live acoustic), Falsches Spiel (Run For A Fall - German version), Cry For The Moon (Sahara Dust demo), Illusive Consensus (Sahara Dust demo), Consign to Oblivion Hunab K'u (A New Age Dawns) [Prologue], Dance Of Fate, The Last Crusade (A New Age Dawns 1), Solitary Ground, Blank Infinity, Force Of The Shore, Quietus, Mother Of Light (A New Age Dawns 2), Trois Vierges, Another Me (In Lack'ech), Consign To Oblivion (A New Age Dawns 3), Palladium, Linger (Orchestral version), Crystal Mountain (Orchestral version), Solitary Ground (Remix), Score 2.0 Vengeance Is Mine (2.0 Version), Unholy Trinity (2.0 Version), The Valley (2.0 Version), Caught In A Web (2.0 Version), Insomnia (2.0 Version), Under The Aegis (2.0 Version), Trois Vierges (2.0 Version), Mystica (2.0 Version), Valley Of Sins (2.0 Version), Empty Gaze (2.0 Version), The Alleged Paradigm (2.0 Version), Supremacy (2.0 Version), Beyond The Depth (2.0 Version), Epitome (2.0 Version), Inevitable Embrace (2.0 Version), Angel of Death (2.0 Version), The Ultimate Return (2.0 Version), Trois Vierges (Reprise) (2.0 Version), Solitary Ground (Single version), Quietus (Score 2.0 Version), Live At Paradiso Hunab K'u (Live At Paradiso), Dance Of Fate (Live At Paradiso), Sensorium (Live At Paradiso), The Last Crusade (Live At Paradiso), Solitary Ground (Live At Paradiso), Force Of The Shore (Live At Paradiso), Quietus (Live At Paradiso), Linger (Live At Paradiso), Blank Infinity (Live At Paradiso), Crystal Mountain (Live At Paradiso), Seif al Din (Live At Paradiso), Facade of Reality (Live At Paradiso), Trois Vierges (Live At Paradiso), Another Me (In Lack'ech) (Live At Paradiso), The Phantom Agony (Live At Paradiso), Cry For The Moon (Live At Paradiso), Run For A Fall (Live At Paradiso), Mother Of Light (Live At Paradiso), Consign To Oblivion (Live At Paradiso)

Отзывы о товаре Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
11 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629642419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Epica
Альбом (сингл)
We Still Take You With Us: The Early Years
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Phantom Agony Adyta (The Neverending Embrace), Sensorium, Cry for the Moon (The Embrace That Smothers Part 4), Feint, Illusive Consensus, Facade of Reality (The Embrace That Smothers Part 5), Run for a Fall, Seif Al Din (The Embrace That Smothers Part 6), The Phantom Agony, Veniality, Triumph of Defeat, Feint (Piano Version), We Will Take You With Us Facade Of Reality (The Embrace That Smothers, Pt. V) (live), Sensorium (live), Illusive Consensus (live), Cry For The Moon (The Embrace That Sm
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Phantom Agony Adyta (The Neverending Embrace), Sensorium, Cry for the Moon (The Embrace That Smothers Part 4), Feint, Illusive Consensus, Facade of Reality (The Embrace That Smothers Part 5), Run for a Fall, Seif Al Din (The Embrace That Smothers Part 6), The Phantom Agony, Veniality, Triumph of Defeat, Feint (Piano Version), We Will Take You With Us Facade Of Reality (The Embrace That Smothers, Pt. V) (live), Sensorium (live), Illusive Consensus (live), Cry For The Moon (The Embrace That Smothers, Pt. IV) (live), The Phantom Agony (live), Seif al Din (The Embrace That Smothers, Pt. VI) (live), Feint (live acoustic), Run For A Fall (live acoustic), Memory (live acoustic), Falsches Spiel (Run For A Fall - German version), Cry For The Moon (Sahara Dust demo), Illusive Consensus (Sahara Dust demo), Consign to Oblivion Hunab K'u (A New Age Dawns) [Prologue], Dance Of Fate, The Last Crusade (A New Age Dawns 1), Solitary Ground, Blank Infinity, Force Of The Shore, Quietus, Mother Of Light (A New Age Dawns 2), Trois Vierges, Another Me (In Lack'ech), Consign To Oblivion (A New Age Dawns 3), Palladium, Linger (Orchestral version), Crystal Mountain (Orchestral version), Solitary Ground (Remix), Score 2.0 Vengeance Is Mine (2.0 Version), Unholy Trinity (2.0 Version), The Valley (2.0 Version), Caught In A Web (2.0 Version), Insomnia (2.0 Version), Under The Aegis (2.0 Version), Trois Vierges (2.0 Version), Mystica (2.0 Version), Valley Of Sins (2.0 Version), Empty Gaze (2.0 Version), The Alleged Paradigm (2.0 Version), Supremacy (2.0 Version), Beyond The Depth (2.0 Version), Epitome (2.0 Version), Inevitable Embrace (2.0 Version), Angel of Death (2.0 Version), The Ultimate Return (2.0 Version), Trois Vierges (Reprise) (2.0 Version), Solitary Ground (Single version), Quietus (Score 2.0 Version), Live At Paradiso Hunab K'u (Live At Paradiso), Dance Of Fate (Live At Paradiso), Sensorium (Live At Paradiso), The Last Crusade (Live At Paradiso), Solitary Ground (Live At Paradiso), Force Of The Shore (Live At Paradiso), Quietus (Live At Paradiso), Linger (Live At Paradiso), Blank Infinity (Live At Paradiso), Crystal Mountain (Live At Paradiso), Seif al Din (Live At Paradiso), Facade of Reality (Live At Paradiso), Trois Vierges (Live At Paradiso), Another Me (In Lack'ech) (Live At Paradiso), The Phantom Agony (Live At Paradiso), Cry For The Moon (Live At Paradiso), Run For A Fall (Live At Paradiso), Mother Of Light (Live At Paradiso), Consign To Oblivion (Live At Paradiso)
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Epica - We Still Take You With Us: The Early Years (Box) (4065629642419) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 14650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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