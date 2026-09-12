Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка
Юбилейное издание «Смешарики. Музыка из мультфильма» - первая виниловая пластинка, в которую вошли популярные композиции из культового анимационного сериала «Смешарики» от ГК «Рики». Ограниченный тираж на цветном виниле!. «Смешарики. 20 лет вместе» - первая и пока что единственная виниловая пластинка круглых музыкантов за всю их 20-летнюю историю. Альбома с аналогичным названием нет ни на стримингах, ни на других цифровых носителях - только винил. В издание вошли 16 культовых композиций, такие как «Марафонец», «Город Омск», «Обормот», «От винта!» и другие хиты - спокойные и динамичные, веселые и лирические, летние и новогодние, но неизменно вызывающие приятное чувство ностальгии. В создании альбома участвовали бессменные композиторы Смешариков Сергей Васильев и Марина Ланда, режиссёр проекта Денис Чернов, исполнители Евгений Дятлов, Александр Шпынев, а также актеры озвучивания, чьими голосами говорят Смешарики – Сергей Мардарь (Совунья и Карыч), Вадим Бочанов (Бараш), Антон Виноградов (Крош) и многие другие. Обложка - эксклюзивный арт от Салавата Шайхинурова - художника, который в 2003 году впервые нарисовал Смешариков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Смешарики
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитPatricia Kaas - Kabaret (coloured) (8719262039100) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитThe Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (004228823191...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитThe Killers - Pressure Machine (0602438291755) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитBlack Keys - Dropout Boogie (0075597913576) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитDef Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитОкуджава Булат - Американский Концерт (2Lp) (4680068800451) вини...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Звезда по имени Солнце (4640001404535) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Группа Крови (4640001404528) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитКино - Черный Альбом (4640001404542) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитMichael Jackson - Number Ones (0198029995916) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитCypress Hill - Iii (Temples Of Boom) (0198028343817) виниловая п...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Смешарики
Отзывы о товаре Смешарики - Смешарики. 20 лет вместе (coloured) (4660275011833) виниловая пластинка