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Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка

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Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - фото 1
Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - фото 2
Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - фото 3
Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - фото 4
Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - фото 5
Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - фото 6
Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Монеточка
Альбом (сингл)
Декоративно-Прикладное Искусство
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - фото 1
  • Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - фото 2
  • Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - фото 3
  • Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - фото 4
  • Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - фото 5
  • Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - фото 6
  • Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708055
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032916696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Монеточка
Альбом (сингл)
Декоративно-Прикладное Искусство
Жанр
Jazz
Трек-лист
Крошка, Папина любовница, Ириски и риски, Лёд, Noize MC), Тугие косы, Шприц, Рентгенограмма, Мартовские коты, Переживу, Америка
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка

Эта пластинка придумывалась и записывалась в горах Кавказа. Важным фоном для этой работы послужило единение с природой, что удалось испытать, попав в добровольную изоляцию на месяцы. Новые песни звучат иначе, нежели «Раскраски для взрослых». Они вдохновлены иными событиями, людьми и другой музыкой. Но в них всё так же найдётся повод и потанцевать, и поплакать, и похохотать, и призадуматься. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гардымовой Елизаветой Андреевной, содержащаяся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гардымову Елизавету Андреевну, содержащаяся в реестре иностранных агентов.

Отзывы о товаре Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032916696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Монеточка
Альбом (сингл)
Декоративно-Прикладное Искусство
Жанр
Jazz
Трек-лист
Крошка, Папина любовница, Ириски и риски, Лёд, Noize MC), Тугие косы, Шприц, Рентгенограмма, Мартовские коты, Переживу, Америка
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Эта пластинка придумывалась и записывалась в горах Кавказа. Важным фоном для этой работы послужило единение с природой, что удалось испытать, попав в добровольную изоляцию на месяцы. Новые песни звучат иначе, нежели «Раскраски для взрослых». Они вдохновлены иными событиями, людьми и другой музыкой. Но в них всё так же найдётся повод и потанцевать, и поплакать, и похохотать, и призадуматься. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гардымовой Елизаветой Андреевной, содержащаяся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гардымову Елизавету Андреевну, содержащаяся в реестре иностранных агентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Монеточка - Декоративно-Прикладное Искусство (4620032916696) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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