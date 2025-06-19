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5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка

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5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - фото 1
5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - фото 2
5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - фото 3
5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - фото 4
5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - фото 5
5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - фото 6
5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Black Sabbath
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - фото 1
  • 5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - фото 2
  • 5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - фото 3
  • 5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - фото 4
  • 5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - фото 5
  • 5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - фото 6
  • 5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617515
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920783]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Black Sabbath
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Black Sabbath, The Wizard, Behind The Wall Of Sleep, N.I.B., Evil Woman (Don't Play Your Games With Me), Sleeping Village, Warning
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Black Sabbath, The Wizard, Behind The Wall Of Sleep, N.I.B., Evil Woman (Don't Play Your Games With Me), Sleeping Village, Warning



Теги товара: Black Sabbath

Отзывы о товаре 5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка

19.06.2025
Олег

Достоинства:
Европейское переиздание 2015 г дебютного альбома Black Sabbath . Оформление оригинальное , разворотная обложка . Пластинка ровная , звук без искажений ,

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Black Sabbath 1970 г считается первым хэви- метал альбомом . Сначала он получил негативные оотзывы критиков , но позднее был признан одним из наиболене влиятельных альбомов тяжелого рока . Цена в Котофото приемлемая . Мои рекомендации к покупке в коллекцию .



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920783]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Black Sabbath
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Black Sabbath, The Wizard, Behind The Wall Of Sleep, N.I.B., Evil Woman (Don't Play Your Games With Me), Sleeping Village, Warning
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Black Sabbath, The Wizard, Behind The Wall Of Sleep, N.I.B., Evil Woman (Don't Play Your Games With Me), Sleeping Village, Warning


Теги товара: Black Sabbath
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.06.2025
Олег

Достоинства:
Европейское переиздание 2015 г дебютного альбома Black Sabbath . Оформление оригинальное , разворотная обложка . Пластинка ровная , звук без искажений ,

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Black Sabbath 1970 г считается первым хэви- метал альбомом . Сначала он получил негативные оотзывы критиков , но позднее был признан одним из наиболене влиятельных альбомов тяжелого рока . Цена в Котофото приемлемая . Мои рекомендации к покупке в коллекцию .


5414939920783, Black Sabbath, Black Sabbath виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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