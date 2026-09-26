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Whitesnake - Still Good To Be Bad (coloured) (0603497836925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Whitesnake - Still Good To Be Bad (coloured) (0603497836925) виниловая пластинка

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Whitesnake - Still Good To Be Bad (coloured) (0603497836925) виниловая пластинка - фото 1
Whitesnake - Still Good To Be Bad (coloured) (0603497836925) виниловая пластинка - фото 2
Whitesnake - Still Good To Be Bad (coloured) (0603497836925) виниловая пластинка - фото 3
Whitesnake - Still Good To Be Bad (coloured) (0603497836925) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Still Good To Be Bad
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitesnake - Still Good To Be Bad (coloured) (0603497836925) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitesnake - Still Good To Be Bad (coloured) (0603497836925) виниловая пластинка - фото 2
  • Whitesnake - Still Good To Be Bad (coloured) (0603497836925) виниловая пластинка - фото 3
  • Whitesnake - Still Good To Be Bad (coloured) (0603497836925) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615866
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Whitesnake - Still Good To Be Bad (coloured) (0603497836925) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497836925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Still Good To Be Bad
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Best Years, Can You Hear the Wind Blow, Lay Down Your Love, All I Want All I Need, Call on Me, All for Love, Good to Be Bad, Summer Rain, If You Want Me, Got What You Need, Dog, All I Want is You, A Fool in Love, Ready to Rock, til the End of Time
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitesnake - Still Good To Be Bad (coloured) (0603497836925) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Best Years, Can You Hear the Wind Blow, Lay Down Your Love, All I Want All I Need, Call on Me, All for Love, Good to Be Bad, Summer Rain, If You Want Me, Got What You Need, Dog, All I Want is You, A Fool in Love, Ready to Rock, til the End of Time



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Whitesnake - Still Good To Be Bad (coloured) (0603497836925) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497836925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
Still Good To Be Bad
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Best Years, Can You Hear the Wind Blow, Lay Down Your Love, All I Want All I Need, Call on Me, All for Love, Good to Be Bad, Summer Rain, If You Want Me, Got What You Need, Dog, All I Want is You, A Fool in Love, Ready to Rock, til the End of Time
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Best Years, Can You Hear the Wind Blow, Lay Down Your Love, All I Want All I Need, Call on Me, All for Love, Good to Be Bad, Summer Rain, If You Want Me, Got What You Need, Dog, All I Want is You, A Fool in Love, Ready to Rock, til the End of Time


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Whitesnake - Still Good To Be Bad (coloured) (0603497836925) виниловая пластинка – стоимость товара 5250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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