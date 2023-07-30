Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.2019
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
NO.6 COLLABORATIONS PROJECT
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 388103
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.2019
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
NO.6 COLLABORATIONS PROJECT
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Beautiful People
|A2
|South Of The Border
|A3
|Cross Me
|A4
|Take Me Back To London
|B1
|Best Part Of Me
|B2
|I Don't Care
|B3
|Antisocial
|B4
|Remember The Name
|C1
|Feels
|C2
|Put It All On Me
|C3
|Nothing On You
|C4
|I Don't Want Your Money
|D1
|1000 Nights
|D2
|Way To Break My Heart
|D3
|Blow
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.07.2019
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
NO.6 COLLABORATIONS PROJECT
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|Beautiful People
|A2
|South Of The Border
|A3
|Cross Me
|A4
|Take Me Back To London
|B1
|Best Part Of Me
|B2
|I Don't Care
|B3
|Antisocial
|B4
|Remember The Name
|C1
|Feels
|C2
|Put It All On Me
|C3
|Nothing On You
|C4
|I Don't Want Your Money
|D1
|1000 Nights
|D2
|Way To Break My Heart
|D3
|Blow
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Достоинства:
Альбом наикрутейший. Звук бомба. Очень необычный альбом для Широна. Надо брать)
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Быстрая доставка, цена
Комментарий:
Заказывал доставку в пункт самовывоза.
Перед оплатой проверил состояние конверта. Привезли аккуратно, конверт в идеальном состоянии. Оплатил уже после осмотра. Цена чуть ниже рынка, буду заказывать ещё!
Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project (45 Rpm) (0190295427894) виниловая пластинка
Достоинства:
Альбом наикрутейший. Звук бомба. Очень необычный альбом для Широна. Надо брать)
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Быстрая доставка, цена
Комментарий:
Заказывал доставку в пункт самовывоза.
Перед оплатой проверил состояние конверта. Привезли аккуратно, конверт в идеальном состоянии. Оплатил уже после осмотра. Цена чуть ниже рынка, буду заказывать ещё!