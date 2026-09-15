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Король И Шут - Жаль, нет ружья (4606344052642) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Король И Шут - Жаль, нет ружья (4606344052642) виниловая пластинка

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Король И Шут - Жаль, нет ружья (4606344052642) виниловая пластинка - фото 1
Король И Шут - Жаль, нет ружья (4606344052642) виниловая пластинка - фото 2
Король И Шут - Жаль, нет ружья (4606344052642) виниловая пластинка - фото 3
Король И Шут - Жаль, нет ружья (4606344052642) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Жаль, Ружья
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Король И Шут - Жаль, нет ружья (4606344052642) виниловая пластинка - фото 1
  • Король И Шут - Жаль, нет ружья (4606344052642) виниловая пластинка - фото 2
  • Король И Шут - Жаль, нет ружья (4606344052642) виниловая пластинка - фото 3
  • Король И Шут - Жаль, нет ружья (4606344052642) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696113
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Король И Шут - Жаль, нет ружья (4606344052642) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Жаль, Ружья
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Волосокрад, Мертвый Анархист, Смешной совет, Некромант, Защитник свиней Генрих и Смерть, Жаль, ружья!, Представляю Я, Мой характер, Песенка пьяного деда, Водяной, Вдова и Горбун, Вино хоббитов, Разборки из-за баб, Утопленник, Медведь, Пьянка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Король И Шут - Жаль, нет ружья (4606344052642) виниловая пластинка

«Жаль, нет ружья» — шестой студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Выпущен 10 октября 2002 года. Последний альбом группы, записанный в «золотом» составе и при участии скрипачки Марии Нефёдовой. Часть песен, включённых в «Жаль, нет ружья!», к периоду записи альбома были довольно старыми, но почти неизвестными за пределами группы. Самая старая песня альбома — «Пьянка», была написана Михаилом Горшенёвым ещё в школе и вошла в демоальбом «Ересь» 1990 года. Композиция «Представляю я» исполнялась на концертах в 1993 году. Демоверсии песен «Волосокрад», «Некромант», «Вдова и Горбун», «Разборки из-за баб» и «Утопленник» Андрей Князев записал на приставке ZX Spectrum после того, как вернулся из армии в 1995 году. Сохранилась запись композиции «Утопленник», исполненной А. Князевым под акустическую гитару в середине 1990-х годов. Ранняя версия песни «Жаль, нет ружья!» существовала уже в 1998 году и примерно в то же время на неё был снят шуточный видеоклип, в котором песню поёт портрет деда, по сюжету съеденного волками (в роли деда — Андрей Князев). Четверостишия, являющиеся вступлениями к композициям «Смешной совет» и «Некромант» были впервые опубликованы в буклете к сборнику песен «Собрание» в 2001 году. К репетиции песен для будущего альбома группа приступила в апреле 2002 года. Первой была полностью сделана аранжировка к заглавной композиции — «Жаль, нет ружья!», а текст песни «Мёртвый анархист» был написан в последний день перед началом студийной записи, к которой приступили в июне на студии «Добролёт» в Санкт-Петербурге.

Отзывы о товаре Король И Шут - Жаль, нет ружья (4606344052642) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052642]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Жаль, Ружья
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Волосокрад, Мертвый Анархист, Смешной совет, Некромант, Защитник свиней Генрих и Смерть, Жаль, ружья!, Представляю Я, Мой характер, Песенка пьяного деда, Водяной, Вдова и Горбун, Вино хоббитов, Разборки из-за баб, Утопленник, Медведь, Пьянка
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
«Жаль, нет ружья» — шестой студийный альбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Выпущен 10 октября 2002 года. Последний альбом группы, записанный в «золотом» составе и при участии скрипачки Марии Нефёдовой. Часть песен, включённых в «Жаль, нет ружья!», к периоду записи альбома были довольно старыми, но почти неизвестными за пределами группы. Самая старая песня альбома — «Пьянка», была написана Михаилом Горшенёвым ещё в школе и вошла в демоальбом «Ересь» 1990 года. Композиция «Представляю я» исполнялась на концертах в 1993 году. Демоверсии песен «Волосокрад», «Некромант», «Вдова и Горбун», «Разборки из-за баб» и «Утопленник» Андрей Князев записал на приставке ZX Spectrum после того, как вернулся из армии в 1995 году. Сохранилась запись композиции «Утопленник», исполненной А. Князевым под акустическую гитару в середине 1990-х годов. Ранняя версия песни «Жаль, нет ружья!» существовала уже в 1998 году и примерно в то же время на неё был снят шуточный видеоклип, в котором песню поёт портрет деда, по сюжету съеденного волками (в роли деда — Андрей Князев). Четверостишия, являющиеся вступлениями к композициям «Смешной совет» и «Некромант» были впервые опубликованы в буклете к сборнику песен «Собрание» в 2001 году. К репетиции песен для будущего альбома группа приступила в апреле 2002 года. Первой была полностью сделана аранжировка к заглавной композиции — «Жаль, нет ружья!», а текст песни «Мёртвый анархист» был написан в последний день перед началом студийной записи, к которой приступили в июне на студии «Добролёт» в Санкт-Петербурге.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Король И Шут - Жаль, нет ружья (4606344052642) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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