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Король И Шут - Камнем по голове (4606344052666) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Король И Шут - Камнем по голове (4606344052666) виниловая пластинка

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Король И Шут - Камнем по голове (4606344052666) виниловая пластинка - фото 1
Король И Шут - Камнем по голове (4606344052666) виниловая пластинка - фото 2
Король И Шут - Камнем по голове (4606344052666) виниловая пластинка - фото 3
Король И Шут - Камнем по голове (4606344052666) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Камнем по голове
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Король И Шут - Камнем по голове (4606344052666) виниловая пластинка - фото 1
  • Король И Шут - Камнем по голове (4606344052666) виниловая пластинка - фото 2
  • Король И Шут - Камнем по голове (4606344052666) виниловая пластинка - фото 3
  • Король И Шут - Камнем по голове (4606344052666) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698826
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Король И Шут - Камнем по голове (4606344052666) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Камнем по голове
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Смельчак и ветер, Проказник скоморох, Верная жена, Садовник, Блуждают тени, В доме суета, Лесные разбойники, Мария, Внезапная голова, Шар голубой, Злодей и шапка, От женщин кругом голова, Рыбак, Мотоцикл, Холодное тело, Дурак и молния, Леший обиделся, Два вора и моа, Любовь и пропеллер, Камнем по голове, С тех пор как он ушёл
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Король И Шут - Камнем по голове (4606344052666) виниловая пластинка

Группа была образована в Ленинграде в 1988 году. После смерти её лидера и одного из основателей Михаила Горшенёва 19 июля 2013 года выступает только в рок-мюзикле TODD. Выделяется своим необычным для классического панк-рока стилем. Песни группы представляют собой небольшие законченные истории, часто в фэнтезийном, мистическом, а также историческом ключе. Сценический имидж группы постоянно менялся и часто включал в себя грим, соответствующий тематике песен. В прессе группа неоднократно обозначалась как «культовая» Изначально преобладающий в музыкальной составляющей ритмичный хоррор-панк со временем вышел за границы стиля и вобрал в себя множество музыкальных элементов: фолк-рок («Акустический альбом»), арт-панк («Театр демона»), хардкор-панк («Бунт на корабле»), хард-рок («Как в старой сказке») и многие другие. На раннем этапе сильное влияние на группу оказали The Beatles

Отзывы о товаре Король И Шут - Камнем по голове (4606344052666) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4606344052666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Король и Шут
Альбом (сингл)
Камнем по голове
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Смельчак и ветер, Проказник скоморох, Верная жена, Садовник, Блуждают тени, В доме суета, Лесные разбойники, Мария, Внезапная голова, Шар голубой, Злодей и шапка, От женщин кругом голова, Рыбак, Мотоцикл, Холодное тело, Дурак и молния, Леший обиделся, Два вора и моа, Любовь и пропеллер, Камнем по голове, С тех пор как он ушёл
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Группа была образована в Ленинграде в 1988 году. После смерти её лидера и одного из основателей Михаила Горшенёва 19 июля 2013 года выступает только в рок-мюзикле TODD. Выделяется своим необычным для классического панк-рока стилем. Песни группы представляют собой небольшие законченные истории, часто в фэнтезийном, мистическом, а также историческом ключе. Сценический имидж группы постоянно менялся и часто включал в себя грим, соответствующий тематике песен. В прессе группа неоднократно обозначалась как «культовая» Изначально преобладающий в музыкальной составляющей ритмичный хоррор-панк со временем вышел за границы стиля и вобрал в себя множество музыкальных элементов: фолк-рок («Акустический альбом»), арт-панк («Театр демона»), хардкор-панк («Бунт на корабле»), хард-рок («Как в старой сказке») и многие другие. На раннем этапе сильное влияние на группу оказали The Beatles
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Король И Шут - Камнем по голове (4606344052666) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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