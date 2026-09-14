Ryo Kawasaki - Juice (7119691284316) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ryo Kawasaki
Альбом (сингл)
Juice
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733855
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Характеристики
Бренд
Mr Bongo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mr Bongo
Barcode
[7119691284316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ryo Kawasaki
Альбом (сингл)
Juice
Жанр
Jazz
Трек-лист
Raisins, Sometime, The Breeze And I, East Side Boogie, El Toro, Bamboo Child, Andes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ryo Kawasaki - Juice (7119691284316) виниловая пластинка
Классический джаз-фанк-фьюжн альбом великого японского гитариста Рё Кавасаки. Записанный в Нью-Йорке и первоначально выпущенный в 1976 году, "Juice" демонстрирует Рё на пике его мастерства. Будучи прогрессивным и постоянно развивающимся музыкантом, Рё сотрудничал с Roland Corporation и Korg над созданием "гитарного синтезатора", а позже писал музыкальное программное обеспечение для компьютеров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mr Bongo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mr Bongo
Barcode
[7119691284316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ryo Kawasaki
Альбом (сингл)
Juice
Жанр
Jazz
Трек-лист
Raisins, Sometime, The Breeze And I, East Side Boogie, El Toro, Bamboo Child, Andes
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Классический джаз-фанк-фьюжн альбом великого японского гитариста Рё Кавасаки. Записанный в Нью-Йорке и первоначально выпущенный в 1976 году, "Juice" демонстрирует Рё на пике его мастерства. Будучи прогрессивным и постоянно развивающимся музыкантом, Рё сотрудничал с Roland Corporation и Korg над созданием "гитарного синтезатора", а позже писал музыкальное программное обеспечение для компьютеров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ryo Kawasaki - Juice (7119691284316) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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