Yes - Close To The Edge (Analogue) (0753088754470) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
CLOSE TO THE EDGE
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733567
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
CLOSE TO THE EDGE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I. The Solid Time Of Change, II. Total Mass Retain, (10:16), III. I Get Up I Get Down, IV. Seasons Of Man, (10:09), I. Cord Of Life, II. Eclipse, III. The Preacher The Teacher, IV. Apocalypse, Siberian Khatru
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yes - Close To The Edge (Analogue) (0753088754470) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. The Solid Time Of Change, II. Total Mass Retain, (10:16), III. I Get Up I Get Down, IV. Seasons Of Man, (10:09), I. Cord Of Life, II. Eclipse, III. The Preacher The Teacher, IV. Apocalypse, Siberian Khatru
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
CLOSE TO THE EDGE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
I. The Solid Time Of Change, II. Total Mass Retain, (10:16), III. I Get Up I Get Down, IV. Seasons Of Man, (10:09), I. Cord Of Life, II. Eclipse, III. The Preacher The Teacher, IV. Apocalypse, Siberian Khatru
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. The Solid Time Of Change, II. Total Mass Retain, (10:16), III. I Get Up I Get Down, IV. Seasons Of Man, (10:09), I. Cord Of Life, II. Eclipse, III. The Preacher The Teacher, IV. Apocalypse, Siberian Khatru
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Yes - Close To The Edge (Analogue) (0753088754470) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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