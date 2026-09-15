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Alice Cooper - Killer - deluxe (0603497841011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Alice Cooper - Killer - deluxe (0603497841011) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Cooper, Alice, Killer (0603497841011) - фото 1
Виниловая пластинка Cooper, Alice, Killer (0603497841011) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Cooper, Alice, Killer (0603497841011) - фото 1
  • Виниловая пластинка Cooper, Alice, Killer (0603497841011) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 340 руб. 
Начислим 310 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624365
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Alice Cooper - Killer - deluxe (0603497841011) виниловая пластинка
9 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Cooper - Killer - deluxe (0603497841011) виниловая пластинка

Выпущенный в 1971 году, Killer стал четвертым студийным альбомом основательного квинтета Alice Cooper, состоящего из певца Элиса Купера, ведущего гитариста Глена Бакстона, ритм-гитариста/клавишника Майкла Брюса, басиста Денниса Данауэя и барабанщика Нила Смита. Боб Эзрин продюсировал все четыре платиновых альбома Элиса Купера 1970-х годов, включая Killer и Schools Out. На Killer (Deluxe Edition) представлена ремастированная версия оригинального альбома, который достиг №21 в чарте Billboard Albums Chart. Помимо синглов Under My Wheels и Be My Lover, альбом также включает Yeah, Yeah, Yeah, Desperado и вдохновленную прог-роком эпопею Halo Of Flies. Бонусный материал включает альтернативные дубли You Drive Me Nervous, Under My Wheels и Dead Babies. Сборник также предлагает поклонникам неизданную концертную запись выступления группы на поп-фестивале Mar Y Sol в Пуэрто-Рико 2 апреля 1972 г. Концерт был записан за несколько месяцев до того, как группа вернулась в студию для работы над альбомом Schools Out, и на нем можно услышать Public Animal #9 с грядущего альбома. Во время концерта группа исполнила большую часть Killer, включая You Drive Me Nervous, Under My Wheels и Halo Of Flies. Также были исполнены живые версии песен Is It My Body?, Long Way To Go и хита Im Eighteen с альбома группы 1971 года Love It to Death.

Отзывы о товаре Alice Cooper - Killer - deluxe (0603497841011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Выпущенный в 1971 году, Killer стал четвертым студийным альбомом основательного квинтета Alice Cooper, состоящего из певца Элиса Купера, ведущего гитариста Глена Бакстона, ритм-гитариста/клавишника Майкла Брюса, басиста Денниса Данауэя и барабанщика Нила Смита. Боб Эзрин продюсировал все четыре платиновых альбома Элиса Купера 1970-х годов, включая Killer и Schools Out. На Killer (Deluxe Edition) представлена ремастированная версия оригинального альбома, который достиг №21 в чарте Billboard Albums Chart. Помимо синглов Under My Wheels и Be My Lover, альбом также включает Yeah, Yeah, Yeah, Desperado и вдохновленную прог-роком эпопею Halo Of Flies. Бонусный материал включает альтернативные дубли You Drive Me Nervous, Under My Wheels и Dead Babies. Сборник также предлагает поклонникам неизданную концертную запись выступления группы на поп-фестивале Mar Y Sol в Пуэрто-Рико 2 апреля 1972 г. Концерт был записан за несколько месяцев до того, как группа вернулась в студию для работы над альбомом Schools Out, и на нем можно услышать Public Animal #9 с грядущего альбома. Во время концерта группа исполнила большую часть Killer, включая You Drive Me Nervous, Under My Wheels и Halo Of Flies. Также были исполнены живые версии песен Is It My Body?, Long Way To Go и хита Im Eighteen с альбома группы 1971 года Love It to Death.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice Cooper - Killer - deluxe (0603497841011) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9340 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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