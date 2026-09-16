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Amnesia Scanner; Freeka Tet - Hoax + Strobe.Rip (Box) (0756029613256) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amnesia Scanner; Freeka Tet - Hoax + Strobe.Rip (Box) (0756029613256) виниловая пластинка

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Amnesia Scanner; Freeka Tet - Hoax + Strobe.Rip (Box) (0756029613256) виниловая пластинка - фото 1
Amnesia Scanner; Freeka Tet - Hoax + Strobe.Rip (Box) (0756029613256) виниловая пластинка - фото 2
Amnesia Scanner; Freeka Tet - Hoax + Strobe.Rip (Box) (0756029613256) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amnesia Scanner; Freeka Tet
Альбом (сингл)
Hoax + Strobe.Rip
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amnesia Scanner; Freeka Tet - Hoax + Strobe.Rip (Box) (0756029613256) виниловая пластинка - фото 1
  • Amnesia Scanner; Freeka Tet - Hoax + Strobe.Rip (Box) (0756029613256) виниловая пластинка - фото 2
  • Amnesia Scanner; Freeka Tet - Hoax + Strobe.Rip (Box) (0756029613256) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 870 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721818
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Amnesia Scanner; Freeka Tet - Hoax + Strobe.Rip (Box) (0756029613256) виниловая пластинка
8 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Pan
Barcode
[0756029613256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amnesia Scanner; Freeka Tet
Альбом (сингл)
Hoax + Strobe.Rip
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Amnesia Scanner–ASFT Ruff, Amnesia Scanner–AS Over, Amnesia Scanner–AS Amygdala, Amnesia Scanner–AS Neverend, Amnesia Scanner–AS Mantra, Amnesia Scanner–ASFT Tazzie, Amnesia Scanner–ASFT Issok, Amnesia Scanner–AS Disco, Amnesia Scanner–AS Back, Amnesia Scanner–AS U, Amnesia Scanner–ASFT Icaros, Freeka Tet–FT Ruff (Active Noise Cancelling Script), Freeka Tet–FT Over (Active Noise Cancelling Script), Freeka Tet–FT Amygdala (Active Noise Cancelling Script), Freeka Tet–FT Neverend (Active Noise Canc
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amnesia Scanner; Freeka Tet - Hoax + Strobe.Rip (Box) (0756029613256) виниловая пластинка

Выйдя из практики сотрудничества, заложенной на STROBE. RIP, AmnesiaScanner и Freeka Tet возвращаются с новым совместным проектом, который исследует и разрушает нормы музыкального производства, написания песен и звуковой эстетики. HOAX — это *не* альбом и ремикс, выпущенные вместе, а скорее, уникальный опыт, разворачивающийся как два зеркальных, взаимоусиливающих (или, возможно, деконструирующих) альбома. Альбом Amnesia Scanner "AS HOAX" представляет собой жидкий поток разрушительных баллад, блуждающих мош-апов и индустриальных прожекторов, которых мы так жаждем. Но, как и в случае с каждой записью AS, невозможно спутать мрачный дум с нигилизмом: здесь просто слишком много необработанных эмоций, уязвимого повествования и игривых экспериментов. Без барабанов и хаоса от Фрики на четырех треках "ASFT", AS выпустили, пожалуй, свою самую пророческую, обнадеживающую и вскоре ставшую знаковой запись в своей определяющей жанр карьере.

Отзывы о товаре Amnesia Scanner; Freeka Tet - Hoax + Strobe.Rip (Box) (0756029613256) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
PAN
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Pan
Barcode
[0756029613256]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amnesia Scanner; Freeka Tet
Альбом (сингл)
Hoax + Strobe.Rip
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Amnesia Scanner–ASFT Ruff, Amnesia Scanner–AS Over, Amnesia Scanner–AS Amygdala, Amnesia Scanner–AS Neverend, Amnesia Scanner–AS Mantra, Amnesia Scanner–ASFT Tazzie, Amnesia Scanner–ASFT Issok, Amnesia Scanner–AS Disco, Amnesia Scanner–AS Back, Amnesia Scanner–AS U, Amnesia Scanner–ASFT Icaros, Freeka Tet–FT Ruff (Active Noise Cancelling Script), Freeka Tet–FT Over (Active Noise Cancelling Script), Freeka Tet–FT Amygdala (Active Noise Cancelling Script), Freeka Tet–FT Neverend (Active Noise Canc
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Выйдя из практики сотрудничества, заложенной на STROBE. RIP, AmnesiaScanner и Freeka Tet возвращаются с новым совместным проектом, который исследует и разрушает нормы музыкального производства, написания песен и звуковой эстетики. HOAX — это *не* альбом и ремикс, выпущенные вместе, а скорее, уникальный опыт, разворачивающийся как два зеркальных, взаимоусиливающих (или, возможно, деконструирующих) альбома. Альбом Amnesia Scanner "AS HOAX" представляет собой жидкий поток разрушительных баллад, блуждающих мош-апов и индустриальных прожекторов, которых мы так жаждем. Но, как и в случае с каждой записью AS, невозможно спутать мрачный дум с нигилизмом: здесь просто слишком много необработанных эмоций, уязвимого повествования и игривых экспериментов. Без барабанов и хаоса от Фрики на четырех треках "ASFT", AS выпустили, пожалуй, свою самую пророческую, обнадеживающую и вскоре ставшую знаковой запись в своей определяющей жанр карьере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amnesia Scanner; Freeka Tet - Hoax + Strobe.Rip (Box) (0756029613256) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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