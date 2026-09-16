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Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка

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Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 1
Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 2
Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 3
Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 4
Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 5
Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 6
Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 7
Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 8
Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 9
Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 10
Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 1
  • Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 2
  • Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 3
  • Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 4
  • Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 5
  • Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 6
  • Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 7
  • Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 8
  • Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 9
  • Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 10
  • Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 870 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715558
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка
8 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Weathermaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Weathermaker
Barcode
[0857018008913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Shogun Named Marcus, Jefe Speaks, Binge and Purge, 12 Ounce Epilogue, Bacchanal, Milk of Hum an Kindness, Rats, Earthworm, Heirloom, Walking in the Great Shining Path of Monster Trucks, Effigy
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Clutch Collector's Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка

«Transnational Speedway League» — самая первая запись Clutch (1993), которая до сих пор не издавалась на виниле. Это следующий релиз в нашей коллекционной серии Clutch, доступной только на виниле. Гитарный вдохновитель Clutch, Тим Сульт, проработал этот релиз от начала до конца. Альбом ремастирован и выпущен на 180-граммовом цветном виниле, который, в свою очередь, упакован в сверхплотные конверты. Обложку переделали Дэн Уинтерс (оригинальный графический дизайнер) и Тим Сульт. Разворотная обложка напечатана на металлизированной полиэстеровой бумаге, а каждый альбом включает в себя пронумерованный вкладыш с автографом группы. Можно с уверенностью сказать, что поклонники Clutch по всему миру захотят заполучить один из этих очень лимитированных (7500 экземпляров по всему миру) альбомов.

Отзывы о товаре Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Weathermaker
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Weathermaker
Barcode
[0857018008913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clutch
Альбом (сингл)
Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
A Shogun Named Marcus, Jefe Speaks, Binge and Purge, 12 Ounce Epilogue, Bacchanal, Milk of Hum an Kindness, Rats, Earthworm, Heirloom, Walking in the Great Shining Path of Monster Trucks, Effigy
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Clutch Collector's Series
Страна производитель
США
Описание
«Transnational Speedway League» — самая первая запись Clutch (1993), которая до сих пор не издавалась на виниле. Это следующий релиз в нашей коллекционной серии Clutch, доступной только на виниле. Гитарный вдохновитель Clutch, Тим Сульт, проработал этот релиз от начала до конца. Альбом ремастирован и выпущен на 180-граммовом цветном виниле, который, в свою очередь, упакован в сверхплотные конверты. Обложку переделали Дэн Уинтерс (оригинальный графический дизайнер) и Тим Сульт. Разворотная обложка напечатана на металлизированной полиэстеровой бумаге, а каждый альбом включает в себя пронумерованный вкладыш с автографом группы. Можно с уверенностью сказать, что поклонники Clutch по всему миру захотят заполучить один из этих очень лимитированных (7500 экземпляров по всему миру) альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clutch - Transnational Speedway League: Anthems, Anecdotes And Undeniable Truths (coloured) (0857018008913) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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