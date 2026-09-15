2Pac - All Eyez On Me (0602448276261) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 2Pac - All Eyez On Me (0602448276261) виниловая пластинка
«All Eyez on Me» — двойной альбом Тупака Шакура, был издан 13 февраля 1996 г. на лейбле Death Row Records. Диск оказал огромное влияние на рэп-музыку в целом и определил развитие жанра на годы вперёд. Уже к июню 1998-го года пластинка достигла 9-кратной платины, а к июлю 2014-го альбом перешагнул порог десятимиллионого тиража, удостоившись тем самым бриллиантового статуса RIAA, став одним из самых продаваемых хип-хоп альбомов за всё время существования жанра. Критики и фанаты рэп-музыки сходятся в одном: это один из лучших хип-хоп альбомов всех времён. Ту?пак Ама?ру Шаку?р (англ. Tupac Amaru Shakur, также известный как 2Pac (МФА: tu?pa?k) и Makaveli, при рождении Лесэйн Пэ?риш Крукс (англ. Lesane Parish Crooks), 16 июня 1971, Гарлем, Нью-Йорк — 13 сентября 1996, Лас-Вегас, Невада) — культовый хип-хоп-исполнитель, легенда рэпа, продюсер и актёр из Гарлема, Нью-Йорк, позднее переехавший в Окленда, Калифорния. Является одним из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей в истории музыки. По состоянию на 2015 год, по всему миру было продано более 80 млн записей Тупака Шакура. Его двойной студийный альбом «All Eyez on Me», а также сборник хитов входят в список самых продаваемых альбомов в США. Журнал Rolling Stone поместил Шакура на 86 позицию в списке 100 величайших исполнителей всех времён. Шакур оказал колоссальное влияние на множество хип-хоп-исполнителей, включая Эминема, Snoop Dogg, Нас, Уиз Халифа, Лил Уэйна, Дрейка, Кендрика Ламара, 50 Cent, The Game, Nipsey Hussle и многих других звезд хип-хопа.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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