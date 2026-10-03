Tribulation - Where The Gloom Becomes Sound (coloured) (0194398364315) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Tribulation
Альбом (сингл)
Where The Gloom Becomes Sound
Жанр
Зарубежный Death Metal
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб.
В наличии
Код товара: 424614
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 490 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398364315]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Tribulation
Альбом (сингл)
Where The Gloom Becomes Sound
Жанр
Зарубежный Death Metal
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tribulation - Where The Gloom Becomes Sound (coloured) (0194398364315) виниловая пластинка
Tribulation - Where The Gloom Becomes Sound (coloured) (0194398364315) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 130 руб.2033 руб. в СплитMotorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитCarlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270)...
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитRun DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588...
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитDaniel Barenboim - Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps (Analo...
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитMiles Davis - On The Corner (Analogue, Original Master Recording...
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитMiles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (01...
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитOasis - Familiar To Millions (25Th Anniversary) (5051961005059) ...
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитDaniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) винил...
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитZubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) ...
-
В наличииЦена 8 150 руб.2038 руб. в СплитБИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) вини...
-
В наличииЦена 8 260 руб.2065 руб. в СплитVarious Artists - Verve Wishes You A Swinging Christmas (Box) (0...
-
В наличииЦена 8 260 руб.2065 руб. в СплитPrince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пласт...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398364315]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Tribulation
Альбом (сингл)
Where The Gloom Becomes Sound
Жанр
Зарубежный Death Metal
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Tribulation - Where The Gloom Becomes Sound (coloured) (0194398364315) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tribulation - Where The Gloom Becomes Sound (coloured) (0194398364315) виниловая пластинка – стоимость товара 8490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Tribulation - Where The Gloom Becomes Sound (coloured) (0194398364315) виниловая пластинка