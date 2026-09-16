Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andrew Bird
Альбом (сингл)
Oh! The Grandeur
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 750 руб.
В наличии
Код товара: 716128
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8 750 руб.
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574836918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andrew Bird
Альбом (сингл)
Oh! The Grandeur
Жанр
Jazz
Трек-лист
Candy Shop, Tea & Thorazine, Wishing For Contentment, Wait, The Idiot’s Genius, Vidalia, Beware, Dora Goes To Town, Feetlips, And So…, Coney Island Shuffle, Respiration, (What’s Your) Angle?, The Confession, Beware (Reprise)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка
«Oh! The Grandeur» — студийный альбом группы Andrew Bird's Bowl of Fire, выпущенный 24 августа 1999 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574836918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Andrew Bird
Альбом (сингл)
Oh! The Grandeur
Жанр
Jazz
Трек-лист
Candy Shop, Tea & Thorazine, Wishing For Contentment, Wait, The Idiot’s Genius, Vidalia, Beware, Dora Goes To Town, Feetlips, And So…, Coney Island Shuffle, Respiration, (What’s Your) Angle?, The Confession, Beware (Reprise)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бирюзовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Oh! The Grandeur» — студийный альбом группы Andrew Bird's Bowl of Fire, выпущенный 24 августа 1999 года.
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Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Andrew Bird - Oh! The Grandeur (coloured) (0711574836918) виниловая пластинка - по цене 8750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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