Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (Analogue, Original Master Recording) (0821797243810) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Filles De Kilimanjaro
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб.
В наличии
Код товара: 642390
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8 400 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797243810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Filles De Kilimanjaro
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (Analogue, Original Master Recording) (0821797243810) виниловая пластинка
Переход Майлза Дэвиса к полноценному синтезу начинается здесь. Отказавшись от своих корней бибопа и погоня за электрическими мечтами, рок-ритмами и импульсами остинато, икона дает жизнь новым музыкальным формам на Filles de Kilimanjaro, титаническом релизе, ценимом за свое историческое значение и непреходящую красоту. Обоснованные и сфокусированные, пять композиций раскрываются как единая сюита. Такой пик лиризма, расцветок и фраз ощущается с максимально возможной точностью на наборе из двух пластинок со скоростью 45 об / мин.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797243810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Filles De Kilimanjaro
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Переход Майлза Дэвиса к полноценному синтезу начинается здесь. Отказавшись от своих корней бибопа и погоня за электрическими мечтами, рок-ритмами и импульсами остинато, икона дает жизнь новым музыкальным формам на Filles de Kilimanjaro, титаническом релизе, ценимом за свое историческое значение и непреходящую красоту. Обоснованные и сфокусированные, пять композиций раскрываются как единая сюита. Такой пик лиризма, расцветок и фраз ощущается с максимально возможной точностью на наборе из двух пластинок со скоростью 45 об / мин.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Miles Davis - Filles De Kilimanjaro (Analogue, Original Master Recording) (0821797243810) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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