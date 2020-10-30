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Tangerine Dream - Thief (OST) (0850010229331) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tangerine Dream - Thief (OST) (0850010229331) виниловая пластинка

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Tangerine Dream - Thief (OST) (0850010229331) виниловая пластинка - фото 1
Tangerine Dream - Thief (OST) (0850010229331) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2020
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Thief
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tangerine Dream - Thief (OST) (0850010229331) виниловая пластинка - фото 1
  • Tangerine Dream - Thief (OST) (0850010229331) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626708
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tangerine Dream - Thief (OST) (0850010229331) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mondo
Barcode
[0850010229331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2020
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Thief
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tangerine Dream - Thief (OST) (0850010229331) виниловая пластинка

Пятнадцатый крупный релиз и второй альбом саундтреков Tangerine Dream. Это саундтрек к американскому криминальному фильму 1981 года в стиле нео-нуар Вор режиссера Майкла Манна. Он достиг 43-й строчки в чарте альбомов Великобритании за 3 недели.

Отзывы о товаре Tangerine Dream - Thief (OST) (0850010229331) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mondo
Barcode
[0850010229331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2020
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Thief
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Пятнадцатый крупный релиз и второй альбом саундтреков Tangerine Dream. Это саундтрек к американскому криминальному фильму 1981 года в стиле нео-нуар Вор режиссера Майкла Манна. Он достиг 43-й строчки в чарте альбомов Великобритании за 3 недели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tangerine Dream - Thief (OST) (0850010229331) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8400 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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