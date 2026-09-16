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Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка

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Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 1
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 2
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 3
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 4
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 5
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 6
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 7
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 8
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 9
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 10
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 11
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 12
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 13
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 14
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 15
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 16
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Swans
Альбом (сингл)
Birthing
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 1
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 2
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 3
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 4
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 5
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 6
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 7
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 8
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 9
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 10
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 11
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 12
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 13
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 14
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 15
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 16
  • Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711628
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка
8 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5400863182212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Swans
Альбом (сингл)
Birthing
Жанр
Post Rock
Трек-лист
The Healers, a Tower, Birthing, Red Yellow, Guardian Spirit, The Merge, Rope, Away
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
DVD в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Healers, a Tower, Birthing, Red Yellow, Guardian Spirit, The Merge, Rope, Away

Отзывы о товаре Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mute Records
Barcode
[5400863182212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Swans
Альбом (сингл)
Birthing
Жанр
Post Rock
Трек-лист
The Healers, a Tower, Birthing, Red Yellow, Guardian Spirit, The Merge, Rope, Away
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
DVD в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Healers, a Tower, Birthing, Red Yellow, Guardian Spirit, The Merge, Rope, Away
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Swans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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