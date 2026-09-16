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Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка

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Simon &amp; Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка - фото 1
Simon &amp; Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка - фото 2
Simon &amp; Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка - фото 3
Simon &amp; Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка - фото 4
Simon &amp; Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BRIDGE OVER TROUBLED WATER
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simon &amp; Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка - фото 1
  • Simon &amp; Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка - фото 2
  • Simon &amp; Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка - фото 3
  • Simon &amp; Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка - фото 4
  • Simon &amp; Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711725
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка
7 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588551413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BRIDGE OVER TROUBLED WATER
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Bridge Over Troubled Water, Condor Pasa, Cecilia, Keep The Customer Satisfied, So Long, Frank Lloyd Wright, The Boxer, Baby Driver, The Only Living Boy In New York, Why Don't You Write Me, Bye Bye Love, Song For The Asking
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка

LP — взято с оригинальных мастер-лент для Sensational Sound: пронумерованное издание Mobile Fidelity SuperVinyl 180 г. Bridge Over Troubled Water быстро стал альбомом эпохи после выпуска в 1970 году, эталонным набором, служащим маяком надежды и гимном утешения во времена, отмеченные поляризационными изменениями, социальными беспорядками, неопределенной политикой и рассветом новой эры. Эти воодушевляющие причины - не говоря уже о великолепном написании песен, тщательном продюсировании и переломных выступлениях - свидетельствуют о том, почему он актуален как никогда в наших нынешних условиях. Лебединая песня Саймона и Гарфанкеля. одновременно предполагает и доказывает, что музыка лечит все раны и поднимает все лодки. Недаром Bridge Over Troubled Water является одним из самых прекрасно звучащих альбомов, когда-либо сделанных. Включающая выступления членов легендарной лос-анджелесской Wrecking Crew, а также множественные хоровые и струнные секции, аранжировки заняли сотни часов. Переиздания Mobile Fidelity на 180-граммовом супервиниловом виниле (тираж ограничен 4000 экземпляров) и гибридном SACD (тираж ограничен 3000 экземпляров) раскрывают особенности пластинки. Будь то реверберация, генерируемая кассетным магнитофоном Гарфанкеля в песне « Cecilia », эхо барабанных партий, записанных в коридоре на протяжении всей песни « The Boxer », автомобильный шум в песне « Baby Driver » или перкуссия в эхо-камере в заглавном треке – всё это передается с аудиофильской точностью, ясностью и присутствием. Во всех отношениях, и особенно в этих коллекционных изданиях, Bridge Over Troubled Water представляет собой триумф фактуры, атмосферы и архитектуры.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588551413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BRIDGE OVER TROUBLED WATER
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Bridge Over Troubled Water, Condor Pasa, Cecilia, Keep The Customer Satisfied, So Long, Frank Lloyd Wright, The Boxer, Baby Driver, The Only Living Boy In New York, Why Don't You Write Me, Bye Bye Love, Song For The Asking
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
LP — взято с оригинальных мастер-лент для Sensational Sound: пронумерованное издание Mobile Fidelity SuperVinyl 180 г. Bridge Over Troubled Water быстро стал альбомом эпохи после выпуска в 1970 году, эталонным набором, служащим маяком надежды и гимном утешения во времена, отмеченные поляризационными изменениями, социальными беспорядками, неопределенной политикой и рассветом новой эры. Эти воодушевляющие причины - не говоря уже о великолепном написании песен, тщательном продюсировании и переломных выступлениях - свидетельствуют о том, почему он актуален как никогда в наших нынешних условиях. Лебединая песня Саймона и Гарфанкеля. одновременно предполагает и доказывает, что музыка лечит все раны и поднимает все лодки. Недаром Bridge Over Troubled Water является одним из самых прекрасно звучащих альбомов, когда-либо сделанных. Включающая выступления членов легендарной лос-анджелесской Wrecking Crew, а также множественные хоровые и струнные секции, аранжировки заняли сотни часов. Переиздания Mobile Fidelity на 180-граммовом супервиниловом виниле (тираж ограничен 4000 экземпляров) и гибридном SACD (тираж ограничен 3000 экземпляров) раскрывают особенности пластинки. Будь то реверберация, генерируемая кассетным магнитофоном Гарфанкеля в песне « Cecilia », эхо барабанных партий, записанных в коридоре на протяжении всей песни « The Boxer », автомобильный шум в песне « Baby Driver » или перкуссия в эхо-камере в заглавном треке – всё это передается с аудиофильской точностью, ясностью и присутствием. Во всех отношениях, и особенно в этих коллекционных изданиях, Bridge Over Troubled Water представляет собой триумф фактуры, атмосферы и архитектуры.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Original Master Recording) (0196588551413) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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