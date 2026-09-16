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Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка

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Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка - фото 1
Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка - фото 2
Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка - фото 3
Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка - фото 4
Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jerome Sabbagh
Альбом (сингл)
Vintage
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка - фото 1
  • Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка - фото 2
  • Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка - фото 3
  • Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка - фото 4
  • Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716099
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка
7 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sunnyside
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sunnyside
Barcode
[0016728169813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jerome Sabbagh
Альбом (сингл)
Vintage
Жанр
Jazz
Трек-лист
Vintage, On a Misty Night, A Flower Is a Lovesome Thing, Elson's Energy, Slay the Giant, We See, Ask Me Now
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vintage, On a Misty Night, A Flower Is a Lovesome Thing, Elson's Energy, Slay the Giant, We See, Ask Me Now

Отзывы о товаре Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sunnyside
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sunnyside
Barcode
[0016728169813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jerome Sabbagh
Альбом (сингл)
Vintage
Жанр
Jazz
Трек-лист
Vintage, On a Misty Night, A Flower Is a Lovesome Thing, Elson's Energy, Slay the Giant, We See, Ask Me Now
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vintage, On a Misty Night, A Flower Is a Lovesome Thing, Elson's Energy, Slay the Giant, We See, Ask Me Now
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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