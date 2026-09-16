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The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка

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The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка - фото 1
The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка - фото 2
The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка - фото 3
The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка - фото 4
The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка - фото 5
The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
The Roots
Альбом (сингл)
Do You Want More?!!!??!
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка - фото 1
  • The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка - фото 2
  • The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка - фото 3
  • The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка - фото 4
  • The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка - фото 5
  • The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб. 
Начислим 264 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699275
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка
7 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507439118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
The Roots
Альбом (сингл)
Do You Want More?!!!??!
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Трек-лист
Intro/Theres Something Going On, Proceed, Distortion To Static, Mellow My Man, I Remain Calm, Proceed IV (A.J. Shine Mix), Proceed V, Silent Treatment (Kelos Remix), Datskat, Lazy Afternoon, x Vs. Rahzel, Do You Want Morex!!!xx!, What Goes On Pt. 7, Essaywhumanx!!!xx!, Swept Away, You Aint Fly, Silent Treatment, The Lesson Part 1, The Unlocking, Proceed II (Feat. Roy Ayers), Proceed III (Feat. Bahamadia), Silent Treatment (Beatminerz Remix), Silent Treatment (Black Thoughts 87 You And Yours Mix)
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Intro/Theres Something Going On, Proceed, Distortion To Static, Mellow My Man, I Remain Calm, Proceed IV (A.J. Shine Mix), Proceed V, Silent Treatment (Kelos Remix), Datskat, Lazy Afternoon, x Vs. Rahzel, Do You Want Morex!!!xx!, What Goes On Pt. 7, Essaywhumanx!!!xx!, Swept Away, You Aint Fly, Silent Treatment, The Lesson Part 1, The Unlocking, Proceed II (Feat. Roy Ayers), Proceed III (Feat. Bahamadia), Silent Treatment (Beatminerz Remix), Silent Treatment (Black Thoughts 87 You And Yours Mix), Silent Treatment (Questions Mix), Silent Treatment (Street Mix)

Отзывы о товаре The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507439118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1995
Исполнитель
The Roots
Альбом (сингл)
Do You Want More?!!!??!
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Трек-лист
Intro/Theres Something Going On, Proceed, Distortion To Static, Mellow My Man, I Remain Calm, Proceed IV (A.J. Shine Mix), Proceed V, Silent Treatment (Kelos Remix), Datskat, Lazy Afternoon, x Vs. Rahzel, Do You Want Morex!!!xx!, What Goes On Pt. 7, Essaywhumanx!!!xx!, Swept Away, You Aint Fly, Silent Treatment, The Lesson Part 1, The Unlocking, Proceed II (Feat. Roy Ayers), Proceed III (Feat. Bahamadia), Silent Treatment (Beatminerz Remix), Silent Treatment (Black Thoughts 87 You And Yours Mix)
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Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Intro/Theres Something Going On, Proceed, Distortion To Static, Mellow My Man, I Remain Calm, Proceed IV (A.J. Shine Mix), Proceed V, Silent Treatment (Kelos Remix), Datskat, Lazy Afternoon, x Vs. Rahzel, Do You Want Morex!!!xx!, What Goes On Pt. 7, Essaywhumanx!!!xx!, Swept Away, You Aint Fly, Silent Treatment, The Lesson Part 1, The Unlocking, Proceed II (Feat. Roy Ayers), Proceed III (Feat. Bahamadia), Silent Treatment (Beatminerz Remix), Silent Treatment (Black Thoughts 87 You And Yours Mix), Silent Treatment (Questions Mix), Silent Treatment (Street Mix)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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