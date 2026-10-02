Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Zappa In New York
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб.
В наличии
Код товара: 403483
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Zappa, Frank
Коллекция Zappa, Frank
-
В наличииЦена 4 660 руб.1165 руб. в СплитFrank Zappa - Lumpy Gravy (0824302383612) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 940 руб.1485 руб. в СплитFrank Zappa, Sheik Yerbouti (0824302385913) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 560 руб.1890 руб. в СплитFrank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пласти...
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0824302385616]
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Zappa In New York
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Titties & Beer
|5:01
|A2
|I Promise Not To Come In Your Mouth
|3:31
|A3
|Big Leg Emma
|2:17
|B1
|Sofa
|3:16
|B2
|Manx Needs Women
|1:34
|B3
|The Black Page Drum Solo / Black Page #1
|4:06
|B4
|Black Page #2
|5:42
|C1
|Honey, Don't You Want A Man Like Me?
|4:16
|C2
|The Illinois Enema Bandit
|12:41
|D
|The Purple Lagoon
|17:12
Bonus Disc:
|E1
|Black Napkins
|10:56
|E2
|Cruisin' For Burgers (1977 Mix)
|9:08
|F1
|The Black Page #2 (Piano Version)
|3:14
|F2
|I Promise Not To Come In Your Mouth (Alternative Version)
|3:55
|F3
|Punky's Whips (Unused Version)
|10:55
|F4
|The Black Page #1 (Piano Version)
|2:13
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитSonny Clark - Trio (Analogue, Tone Poet) (0602438798353) винилов...
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитThe Creator Tyler - Call Me If You Get Lost: The Estate Sale (co...
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитMinistry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитNine Inch Nails - Pretty Hate Machine (0602527567822) виниловая ...
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитJoep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитCure - Acoustic Hits (25Th Anniversary) (Rsd 2026) (Silver) (602...
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитThe Neighbourhood - Ultrasound (coloured) (0093624825708) винило...
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитBrian Eno - Small Craft On A Milk Sea (0602488378512) виниловая ...
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитGnarls Barkley - Atlanta (coloured) (0810129962796) виниловая пл...
-
В наличииЦена 7 230 руб.1808 руб. в СплитSting - Duets (0602435371306) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитJoel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитJapan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0824302385616]
Исполнитель
Frank Zappa
Альбом (сингл)
Zappa In New York
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Track List
|A1
|Titties & Beer
|5:01
|A2
|I Promise Not To Come In Your Mouth
|3:31
|A3
|Big Leg Emma
|2:17
|B1
|Sofa
|3:16
|B2
|Manx Needs Women
|1:34
|B3
|The Black Page Drum Solo / Black Page #1
|4:06
|B4
|Black Page #2
|5:42
|C1
|Honey, Don't You Want A Man Like Me?
|4:16
|C2
|The Illinois Enema Bandit
|12:41
|D
|The Purple Lagoon
|17:12
Bonus Disc:
|E1
|Black Napkins
|10:56
|E2
|Cruisin' For Burgers (1977 Mix)
|9:08
|F1
|The Black Page #2 (Piano Version)
|3:14
|F2
|I Promise Not To Come In Your Mouth (Alternative Version)
|3:55
|F3
|Punky's Whips (Unused Version)
|10:55
|F4
|The Black Page #1 (Piano Version)
|2:13
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Frank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пластинка