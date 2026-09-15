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Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка

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Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 1
Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 2
Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 3
Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 4
Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 5
Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 6
Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 7
Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 8
Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 9
Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 10
Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Holidays In Eden
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 2
  • Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 3
  • Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 4
  • Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 5
  • Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 6
  • Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 7
  • Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 8
  • Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 9
  • Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 10
  • Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 601294
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка
7 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MARILLION
filter_none Товар входит в коллекцию MARILLION

Коллекция MARILLION


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296609190]
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Holidays In Eden
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка

Limited Deluxe Edition Box Set. 1. A1 Holidays In Eden (2022 Re-Mix). Splintering Heart. 2. A2 Cover My Eyes (Pain &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Heaven). 3. A3 The Party. 4. A4 No One Can. 5. B1 Holidays In Eden. 6. B2 Dry Land. 7. B3 Waiting To Happen. 8. B4 This Town. 9. B5 The Rakes Progress. 10. B6 100 Nights. 11. C1 Live In Hammersmith 30th September 1991 (Pt.1). Splintering Heart. 12. C2 Dry Land. 13. C3 The King Of Sunset Town. 14. D1 Garden Party. 15. D2 The Party. 16. D3 Easter. 17. E1 Live In Hammersmith 30th September 1991 (Pt.2). The Space . 18. E2 Holloway Girl. 19. E3 A Collection. 20. E4 Waiting To Happen. 21. F1 Cover My Eyes (Pain &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Heaven). 22. F2 Lords Of The Backstage. 23. F3 Blind Curve. 24. F4 The Uninvited Guest. 25. F5 No One Can. 26. G1 Live In Hammersmith 30th September 1991 (Pt.3). This Town. 27. G2 The Rakes Progress. 28. G3 100 Nights. 29. G4 Sl?inthe Mhath. 30. G5 Holidays In Eden. 31. H1 Hooks In You. 32. H2 Berlin. 33. H3 Kayleigh. 34. H4 Incommunicado.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296609190]
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Holidays In Eden
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Limited Deluxe Edition Box Set. 1. A1 Holidays In Eden (2022 Re-Mix). Splintering Heart. 2. A2 Cover My Eyes (Pain &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Heaven). 3. A3 The Party. 4. A4 No One Can. 5. B1 Holidays In Eden. 6. B2 Dry Land. 7. B3 Waiting To Happen. 8. B4 This Town. 9. B5 The Rakes Progress. 10. B6 100 Nights. 11. C1 Live In Hammersmith 30th September 1991 (Pt.1). Splintering Heart. 12. C2 Dry Land. 13. C3 The King Of Sunset Town. 14. D1 Garden Party. 15. D2 The Party. 16. D3 Easter. 17. E1 Live In Hammersmith 30th September 1991 (Pt.2). The Space . 18. E2 Holloway Girl. 19. E3 A Collection. 20. E4 Waiting To Happen. 21. F1 Cover My Eyes (Pain &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Heaven). 22. F2 Lords Of The Backstage. 23. F3 Blind Curve. 24. F4 The Uninvited Guest. 25. F5 No One Can. 26. G1 Live In Hammersmith 30th September 1991 (Pt.3). This Town. 27. G2 The Rakes Progress. 28. G3 100 Nights. 29. G4 Sl?inthe Mhath. 30. G5 Holidays In Eden. 31. H1 Hooks In You. 32. H2 Berlin. 33. H3 Kayleigh. 34. H4 Incommunicado.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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