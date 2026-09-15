The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost: The Estate Sale (coloured) (0196588148811) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 340 руб.
В наличии
Код товара: 642813
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 340 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost: The Estate Sale (coloured) (0196588148811) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sir Baudelaire, Corso, Lemonhead, Wusyaname, Lumberjack, Hot Wind Blows, Massa, Runitup, Manifesto, Sweet / I Thought You Wanted To Dance, Momma Talk, Rise!, Blessed, Juggernaut, Wilshire, Fishtail, Everything Must Go, Stuntman, What A Day, Wharf Talk, Dogtooth, Heaven To Me, Boyfriend, Girlfriend (2020 Demo), Sorry Not Sorry
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Sir Baudelaire, Corso, Lemonhead, Wusyaname, Lumberjack, Hot Wind Blows, Massa, Runitup, Manifesto, Sweet / I Thought You Wanted To Dance, Momma Talk, Rise!, Blessed, Juggernaut, Wilshire, Fishtail, Everything Must Go, Stuntman, What A Day, Wharf Talk, Dogtooth, Heaven To Me, Boyfriend, Girlfriend (2020 Demo), Sorry Not Sorry
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Creator Tyler - Call Me If You Get Lost: The Estate Sale (coloured) (0196588148811) виниловая пластинка - стоимость товара 7340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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