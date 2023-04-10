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Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка - фото 1
Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка - фото 2
Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка - фото 3
Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка - фото 4
Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка - фото 2
  • Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка - фото 3
  • Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка - фото 4
  • Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 601295
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MARILLION
filter_none Товар входит в коллекцию MARILLION

Коллекция MARILLION


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка

SIDE ONE: 1. Splintering Heart. 2. Cover My Eyes (Pain &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Heaven). 3. The Party. 4. No One Can. SIDE TWO: 1. Holidays In Eden. 2. Dry Land. 3. Waiting To Happen. 4. This Town . 5. The Rakes Progress. 6. 100 Nights.

Отзывы о товаре Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка

10.04.2023
Алексей

Достоинства:
Ремикс альбома.

Недостатки:
Нет антистатического пакета.

Комментарий:
Свежий ремикс очень неплохого альбома группы ( далее встречались гораздо хуже). Качество записи очень глубокое. Музыка более разнообразная , чем обычно. Любителям и ценителям данной группы этот альбом нужно иметь. Рекомендую к приобретению в Котофото.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
SIDE ONE: 1. Splintering Heart. 2. Cover My Eyes (Pain &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Heaven). 3. The Party. 4. No One Can. SIDE TWO: 1. Holidays In Eden. 2. Dry Land. 3. Waiting To Happen. 4. This Town . 5. The Rakes Progress. 6. 100 Nights.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.04.2023
Алексей

Достоинства:
Ремикс альбома.

Недостатки:
Нет антистатического пакета.

Комментарий:
Свежий ремикс очень неплохого альбома группы ( далее встречались гораздо хуже). Качество записи очень глубокое. Музыка более разнообразная , чем обычно. Любителям и ценителям данной группы этот альбом нужно иметь. Рекомендую к приобретению в Котофото.


Marillion - Holidays In Eden - 2022 Remix (0190296601590) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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