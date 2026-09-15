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Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка

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Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 1
Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 2
Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 3
Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 4
Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 5
Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 6
Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 7
Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 8
Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 9
Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Twitch
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 1
  • Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 2
  • Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 3
  • Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 4
  • Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 5
  • Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 6
  • Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 7
  • Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 8
  • Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 9
  • Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 340 руб. 
Начислим 250 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692431
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка
7 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497824564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Twitch
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Just Like You, We Believe, All Day (Remix), The Angel, Over the Shoulder, My Possession, Where You at Nowx / Crash and Burn / Twitch (Version II), Over the Shoulder (12 Version), Isle of Man (Version II)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка

Twitch — второй студийный альбом американской индастриал-метал-группы Ministry, впервые вышедший в марте 1986 года. Альбоме группа отошла от синтипоп-ориентированной формы дебютного студийного альбома 1983 года With Sympathy и першлf к более мрачному, агрессивному звучанию, на которое сильно повлияли индастриал-танцевальные группы Cabaret Voltaire и Front 242. Делюкс-издание альбома Twitch на двойном виниле включает ремиксы и расширенные версии, такие как All Day Remix и Over The Shoulder (12 Version).



Теги товара: Industrial

Отзывы о товаре Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497824564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ministry
Альбом (сингл)
Twitch
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Just Like You, We Believe, All Day (Remix), The Angel, Over the Shoulder, My Possession, Where You at Nowx / Crash and Burn / Twitch (Version II), Over the Shoulder (12 Version), Isle of Man (Version II)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Twitch — второй студийный альбом американской индастриал-метал-группы Ministry, впервые вышедший в марте 1986 года. Альбоме группа отошла от синтипоп-ориентированной формы дебютного студийного альбома 1983 года With Sympathy и першлf к более мрачному, агрессивному звучанию, на которое сильно повлияли индастриал-танцевальные группы Cabaret Voltaire и Front 242. Делюкс-издание альбома Twitch на двойном виниле включает ремиксы и расширенные версии, такие как All Day Remix и Over The Shoulder (12 Version).


Теги товара: Industrial
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ministry - Twitch - deluxe (0603497824564) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7340 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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