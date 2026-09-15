Top.Mail.Ru
ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 1
0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 2
0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 3
0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 4
0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 5
0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 6
0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 1
  • 0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 2
  • 0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 3
  • 0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 4
  • 0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 5
  • 0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 6
  • 0602455777195, Виниловая пластинка ABBA, Waterloo (Half Speed) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664934
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка

Легендарному второму альбому группы ABBA «Waterloo» исполнилось 50 лет. Группа выиграла конкурс песни «Евровидение» 1974 года в Брайтоне, Великобритания, с одноименной песней, отметив свой первый международный успех. В честь этого юбилея выходит новое издание на виниле.. Юбилейная версия альбома была мастерингована на половинной скорости Майлзом Шоуэллом и будет выпущена на двойном черном виниле весом 180 г в гейтфолде с оби-полоской и сертификатом подлинности.

Отзывы о товаре ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Легендарному второму альбому группы ABBA «Waterloo» исполнилось 50 лет. Группа выиграла конкурс песни «Евровидение» 1974 года в Брайтоне, Великобритания, с одноименной песней, отметив свой первый международный успех. В честь этого юбилея выходит новое издание на виниле.. Юбилейная версия альбома была мастерингована на половинной скорости Майлзом Шоуэллом и будет выпущена на двойном черном виниле весом 180 г в гейтфолде с оби-полоской и сертификатом подлинности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6980 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...