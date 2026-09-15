ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
В наличии
Код товара: 664934
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка
Легендарному второму альбому группы ABBA «Waterloo» исполнилось 50 лет. Группа выиграла конкурс песни «Евровидение» 1974 года в Брайтоне, Великобритания, с одноименной песней, отметив свой первый международный успех. В честь этого юбилея выходит новое издание на виниле.. Юбилейная версия альбома была мастерингована на половинной скорости Майлзом Шоуэллом и будет выпущена на двойном черном виниле весом 180 г в гейтфолде с оби-полоской и сертификатом подлинности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Легендарному второму альбому группы ABBA «Waterloo» исполнилось 50 лет. Группа выиграла конкурс песни «Евровидение» 1974 года в Брайтоне, Великобритания, с одноименной песней, отметив свой первый международный успех. В честь этого юбилея выходит новое издание на виниле.. Юбилейная версия альбома была мастерингована на половинной скорости Майлзом Шоуэллом и будет выпущена на двойном черном виниле весом 180 г в гейтфолде с оби-полоской и сертификатом подлинности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
ABBA - Waterloo (Half Speed) (0602455777195) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6980 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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