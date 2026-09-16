Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Григорий Лепс
Альбом (сингл)
Апгрэйд
Жанр
Российская поп-музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб.
В наличии
Код товара: 708068
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6 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Григорий Лепс
Альбом (сингл)
Апгрэйд
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Я поднимаю руки, Уходи по-английски (дуэт с Ани Лорак), Одиноко, С добрым утром, Земля (дуэт с Emin), На заре (Новая песня), Ну и что, Я слушал дождь, Зола (Новая песня), Дай мне уйти (дуэт с Тимати), Бабосы боссам (дуэт с Green Grey), Но ты - не я (Новая песня), Рюмка водки на столе, Шелест, Крыса-ревность, Падают листья, На струнах дождя, Уходи красиво, Она, Лабиринт, Вьюга, , , , Роковая любовь, Небо
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка
В этой работе Григорий Лепс перепел и перезаписал песни, которые в разные годы стали известными и любимыми, добавив в них новые краски, мощь и новое звучание. Выбор всех песен и хронологический порядок их исполнения были осуществлены самим Григорием Лепсом. Так же в эту подборку включены 3 ранее не издававшиеся композиции. Григорий Викторович Лепс - советский и российский певец грузинского происхождения, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), Заслуженный артист Российской Федерации (2011), Народный артист Карачаево-Черкесии (2015). Обладатель премий World Music Awards, Песня года, Золотой граммофон, Лауреат премии Шансон года (В Кремле) и др.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137935]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Григорий Лепс
Альбом (сингл)
Апгрэйд
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Я поднимаю руки, Уходи по-английски (дуэт с Ани Лорак), Одиноко, С добрым утром, Земля (дуэт с Emin), На заре (Новая песня), Ну и что, Я слушал дождь, Зола (Новая песня), Дай мне уйти (дуэт с Тимати), Бабосы боссам (дуэт с Green Grey), Но ты - не я (Новая песня), Рюмка водки на столе, Шелест, Крыса-ревность, Падают листья, На струнах дождя, Уходи красиво, Она, Лабиринт, Вьюга, , , , Роковая любовь, Небо
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
В этой работе Григорий Лепс перепел и перезаписал песни, которые в разные годы стали известными и любимыми, добавив в них новые краски, мощь и новое звучание. Выбор всех песен и хронологический порядок их исполнения были осуществлены самим Григорием Лепсом. Так же в эту подборку включены 3 ранее не издававшиеся композиции. Григорий Викторович Лепс - советский и российский певец грузинского происхождения, композитор, продюсер, член Международного союза деятелей эстрадного искусства. Заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), Заслуженный артист Российской Федерации (2011), Народный артист Карачаево-Черкесии (2015). Обладатель премий World Music Awards, Песня года, Золотой граммофон, Лауреат премии Шансон года (В Кремле) и др.
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Купить Григорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пластинка - по цене 6640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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