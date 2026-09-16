Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Six Degrees Of Inner Turbulence
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
В наличии
Код товара: 718174
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 980 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227810696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Six Degrees Of Inner Turbulence
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Glass Prison, Blind Faith, Misunderstood, The Great Debate, Disappear, Overture, About to Crash, War InHead, The Test That Stumped Them All, Goodnight Kiss, Sollitary Shell, About to Crash, Losing Time/Grand Finale
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка
Six Degrees Of Inner Turbulence — шестой студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный в 2002 году Издание на прозрачном виниле Со своим альбомом «Six Degrees Of Inner Turbulence», выпущенным в 2002 году, группа Dream Theater в очередной раз доказала, что их беспрецедентное музыкальное путешествие, начавшееся два с половиной десятилетия назад и с тех пор породившее разнообразную и уникальную музыку, закрепившую статус прогрессивного металла по всему миру и породившее невероятно преданную фан-базу, далеко от завершения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 640 руб.1660 руб. в СплитГригорий Лепс - Апгрэйд#UPGRADE (4640004137935) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 640 руб.1660 руб. в СплитКороль И Шут - Todd (+Буклет) (2Lp) (4680068805111) виниловая пл...
-
В наличииЦена 6 680 руб.1670 руб. в СплитAmber Mark - Three Dimensions Deep (0602438129157) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 700 руб.1675 руб. в СплитEvanescence - Fallen (0888072545489) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 730 руб.1683 руб. в СплитVenom - Into Oblivion (Clear & Black Smoke) (4099964187748) вини...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитNine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 1 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитOST - The Twilight Saga: Breaking Dawn, Part 2 (Various Artists)...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитBad Company Rock N Roll Fantasy: The Very Best Of Bad Company (...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитDepeche Mode - The Best Of (0889854513016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитThe Flower Kings - Unfold The Future (0196587484910) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитLorna Shore, Pain Remains (0196588441219) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227810696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
Six Degrees Of Inner Turbulence
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Glass Prison, Blind Faith, Misunderstood, The Great Debate, Disappear, Overture, About to Crash, War InHead, The Test That Stumped Them All, Goodnight Kiss, Sollitary Shell, About to Crash, Losing Time/Grand Finale
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Six Degrees Of Inner Turbulence — шестой студийный альбом американской прогрессив-метал-группы Dream Theater, выпущенный в 2002 году Издание на прозрачном виниле Со своим альбомом «Six Degrees Of Inner Turbulence», выпущенным в 2002 году, группа Dream Theater в очередной раз доказала, что их беспрецедентное музыкальное путешествие, начавшееся два с половиной десятилетия назад и с тех пор породившее разнообразную и уникальную музыку, закрепившую статус прогрессивного металла по всему миру и породившее невероятно преданную фан-базу, далеко от завершения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Dream Theater - Six Degrees Of Inner Turbulence (Clear) (0081227810696) виниловая пластинка