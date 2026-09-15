OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Gli Occhi Freddi Della Paura
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
В наличии
Код товара: 643094
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6 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[8016158024845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Gli Occhi Freddi Della Paura
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Seguita, Gli Occhi Freddi Della Paura, Evaporazioni, Notte E Misteri, Urla Nel Nulla, Folle Folle, Evanescente, Dal Sogno E Ritorno, Ritorno Allinizio, Gli Occhi Freddi Della Paura (
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Seguita, Gli Occhi Freddi Della Paura, Evaporazioni, Notte E Misteri, Urla Nel Nulla, Folle Folle, Evanescente, Dal Sogno E Ritorno, Ritorno Allinizio, Gli Occhi Freddi Della Paura (#7)
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[8016158024845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ennio Morricone
Альбом (сингл)
Gli Occhi Freddi Della Paura
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Seguita, Gli Occhi Freddi Della Paura, Evaporazioni, Notte E Misteri, Urla Nel Nulla, Folle Folle, Evanescente, Dal Sogno E Ritorno, Ritorno Allinizio, Gli Occhi Freddi Della Paura (
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Seguita, Gli Occhi Freddi Della Paura, Evaporazioni, Notte E Misteri, Urla Nel Nulla, Folle Folle, Evanescente, Dal Sogno E Ritorno, Ritorno Allinizio, Gli Occhi Freddi Della Paura (#7)
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Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Gli Occhi Freddi Della Paura (Ennio Morricone) (coloured) (8016158024845) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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