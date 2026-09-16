The Neighbourhood - Ultrasound (coloured) (0093624825708) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Neighbourhood - Ultrasound (coloured) (0093624825708) виниловая пластинка
((ultraSOUND)))+ — это делюкс-издание альбома (((ultraSOUND))) группы The Neighbourhood, проекта, знаменующего возвращение группы после пяти лет творческого затишья. Издание на цветном виниле. С (((ultraSOUND)))+ группа символически возрождается, расширяя звуковое и визуальное восприятие оригинального альбома. Это издание включает пять новых, ранее не издававшихся песен, в том числе центральный трек "Good Grief", который еще глубже погружает в мрачную, интимную и многослойную атмосферу, всегда характерную для звучания группы. Новые треки органично вписываются в концепцию альбома, обогащая и завершая его повествование. (((ultraSOUND)))+ — это не просто расширенное переиздание, а настоящая дополнительная глава проекта: издание, тщательно проработанное до мельчайших деталей, созданное для тех, кто хочет полностью погрузиться во вселенную The Neighbourhood, как в музыкальном, так и в визуальном плане.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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